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27.12.2017 15:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Установлена причина обрушения трапа в Пулково

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге завершилась трасологическая экспертиза, назначенная в связи с обрушением трапа в Пулково.

Как сообщила "РГ" официальный представитель Северо-Западного Следственного управления на транспорте по СЗФО Мария Добрынина, эксперты исследовали узел - опорную ось верхней переходной площадки трапа.

По делу об обрушении трапа задержан топ-менеджер Пулково

В итоге специалисты установили, что опорная ось имеет принципиально другую конструкцию, чем та, что предусмотрена заводом-изготовителем. Эксперты пришли к выводу, что узел, созданный умельцами в Пулково, недостаточен для той нагрузки, которая возникает при посадке и высадке пассажиров из самолета.

Напомним, 28 сентября в Пулково под женщиной и ее внучкой провалился трап. Они выходили из самолета последними. Пассажирки упали с четырехметровой высоты, бабушка в итоге попала в больницу с переломами, за жизнь ее внучки врачи боролись больше двух недель, но спасти ребенка не смогли. Северо-Западное управление СК на транспорте начало расследование причин случившегося.

В первые же дни было установлено, что трап ремонтировался, причем работы проводили не на предприятии-изготовителе, а здесь же, в Пулково. Также следователи выяснили, что в аэропорту есть несколько самостоятельно отремонтированных трапов. Сейчас все они выведены из эксплуатации. А в отношении начальника участка механических работ службы  спецтранспорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (именно эта компания обслуживает аэропорт Пулково) возбуждено уголовное дело в связи с некачественным ремонтом, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью. В связи с тем, что девочка скончалась, следователи планируют вновь предъявить сотруднику аэропорта обвинение, но уже по более тяжкой статье.

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