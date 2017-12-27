Власти Петербурга окажут помощь пострадавшим при взрыве в магазине

В Смольном помогут раненным при взрыве, который произошел в среду вечером в супермаркете на Кондратьевском проспекте.

Как сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, Георгий Полтавченко распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, кроме того, он поручил оперативной группе правительства города отслеживать ситуацию.

В результате взрыва в Петербурге пострадало десять человек. Они госпитализированы в городские больницы.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство двух и более лиц.