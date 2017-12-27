Рогозин: Аварийно стартовавшая ракета "Союз" была настроена на Байконур

Ракета-носитель "Союз", которая была запущена 28 ноября с космодрома Восточный, была настроена на старт с космодрома Байконур. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

- Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут, - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам вице-премьера, выводы комиссии по расследованию обстоятельств аварии ракеты-носителя будут представлены президенту и председателю правительства. Они будут носить жесткий и объективный характер.

Также Дмитрий Рогозин заявил о том, что в руководстве госкорпорацией "Роскосмос" есть системные ошибки.

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" не смогла вывести на нужную орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" и еще 18 малых космических аппаратов. К нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты.