США готовы начать кампанию по критике президентских выборов в России

Почему у западных борцов за права российского народа не возникло желания опротестовать решение Центральной избирательной комиссии РФ в отношении других не прошедших регистрацию кандидатов? И только после отказа в регистрации Навальному последовали синхронные сожаления и обеспокоенность по поводу реализации основных свобод граждан в нашей стране как от лица госдепартамента США, так и от имени Евросоюза .

"Это прямое вмешательство в процесс выборов и во внутренние дела государства", - написала в "Фейсбуке" официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала смешным, что обвинения в ущемлении прав и свобод прозвучали от имени американского внешнеполитического ведомства, которое только что упаковало RT и Sputnik в обертку иноагентов, травит российские СМИ по всему миру и вкладывает огромные деньги в "противодействие российской пропаганде".

Реакция западной прессы на отказ в регистрации Навального по духу и букве полностью совпадает с оценками официальных лиц Европы и США. При этом подавляющее большинство изданий не упоминает о ключевых деталях, связанных с решением Центральной избирательной комиссии РФ, стремясь придать российскому оппозиционеру ореол значимости и приписать народную поддержку. Только Die Welt привела данные "Левада-центра", где говорится: согласно опросам, за внесистемного политика готовы отдать голоса не более 2 процентов граждан.

Западная пресса приводит заявления Навального, где тот с присущей ему самоуверенностью убеждает читателей, что он единственный, кого боятся в Кремле, а все остальные оппозиционеры в России - "фейки". Впрочем, такого рода "фантазеры" случались и в европейской истории - о них знаменитая басня Лафонтена, впоследствии усовершенствованная Крыловым, - "Лягушка, желающая уподобиться волу". Содержание этого политического памфлета, написанного около 300 лет назад, литературные критики во все времена трактовали однозначно: лягушки просто хотели нового порядка, просили о нем, а потом тужили, что тот оказался плох, и опять просили нового.

Публикуя прогнозы о возможной явке на президентских выборах в России, наши "друзья" на Западе не вспоминают о явке на выборах глав государств в Европе в тех немногих странах, где у населения еще осталось право на прямое волеизъявление. Назову лишь некоторые из этих цифр. Во Франции во втором туре прошедших в 2017 году президентских выборов участвовали 65,3 процента избирателей. В Литве на президентских выборах 2014 года к избирательным урнам во втором туре пришли 47,2 процента избирателей. В Польше на президентских выборах 2015 года явка составила 56,1 процента. В Чехии этот показатель в 2013 году был чуть более 58 процентов. Эти цифры не вызвали ни в Европе, ни в США сомнений в легитимности состоявшегося волеизъявления. Как, впрочем, не стала причиной для критики и явка на последних президентских выборах в Грузии - 46 процентов.

Умалчивают российские недоброжелатели еще об одной немаловажной детали, касающейся дела Навального, - наличия у политика судимости за растрату, которая с самого начала сводила к нулю его шансы на регистрацию. В той же Франции законодательство прямо указывает, что кандидатами на пост национального лидера не могут быть лица, ранее судимые, которые помимо срока заключения (реального или условного) были лишены на какой-то срок гражданских прав, что включает право выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства. Причем еще в феврале 2017 года в парламент поступил законопроект, где дополнительно предлагалось запретить участвовать в президентских выборах лицам, которые были осуждены за преступления на сексуальной почве, уголовные и налоговые преступления. Согласно избирательному кодексу Польши в выборах президента не могут принимать участия лица, лишенные публичных прав в соответствии с решением суда или лишенные избирательных прав по решению Конституционного суда.

При нынешних практиках в подавляющем большинстве стран ЕС Навальный с его уголовным и политическим прошлым никогда бы не стал кандидатом в президенты европейского государства. И по меньшей мере странными выглядят нравоучения госдепартамента США, если вспомнить, что во время недавней президентской кампании в Соединенных Штатах кандидат на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон с помощью административного ресурса сняла с дистанции своего соперника Берни Сандерса, проигнорировав мнение простых избирателей и сфальсифицировав итоги праймериз. Об этом бесчестном закулисье американской политики стало известно из ставших доступными хакерам писем руководителей Демпартии.

Очевидно, что заявления госдепартамента США в отношении Навального дают западным СМИ недвусмысленную отмашку к началу кампании по дискредитации российских выборов. "Западные политики и журналисты обвиняют русских в искажении действительности и при этом сами искажают реальность. Это связано с патологией в политике. Синдром, о котором идет речь, называется паранойя. При паранойе все становится знаком, все приобретает значение", - поставил диагноз существующему на Западе подходу к России немецкий Der Spiegel.