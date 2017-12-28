Багдад продлил запрет на международные авиарейсы в Иракский Курдистан

Власти Ирака приняли решение на месяц продлить запрет на международные авиарейсы в Иракский Курдистан, а также из автономии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Решение Багдада затрагивает международные аэропорты в Эрбиле и Сулеймании. Представители последнего заявили, что никакого официального уведомления получено не было.

Первоначальный запрет на авиасообщение истечет завтра, 29 декабря.

Власти Ирака ввели запрет на международные авиарейсы в Иракский Курдистан в конце сентября. Таким образом Багдад отреагировал на референдум о независимости автономии и отказ местных властей передать под контроль правительства аэропорты и пограничные пункты.