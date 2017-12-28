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28.12.2017 17:18
Рубрика: Власть

ЦИК принял документы для выдвижения кандидата от КПРФ

Текст: Татьяна Замахина

Центризбирком РФ принял документы для выдвижения директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ.

Кандидат лично принес в ЦИК необходимый пакет документов. В частности, это сведения о доходах, расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

Фото: Завражин Константин/РГ
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Грудинина сопровождал лидер КПРФ Геннадий Зюганов и ряд других коммунистов. В ЦИК делегация принесла букет для председателя комиссии Эллы Памфиловой, уточнив, что всего лишь хотят поздравить ее с Новым годом.

Напомним, что решение о выдвижении беспартийного Грудинина вместо традиционного участника выборов Зюганова принял съезд компартии. Кандидат заверил, что полностью поддерживает идеологию коммунистов.

Зюганов же возглавит Высший совет народно-патриотических сил и избирательный штаб кандидата.

После подачи документов Грудинин сказал журналистам, что в случае своей победы назначит председателя ЦК КПРФ главой Государственного совета. При этом структура Госсовета будет реформирована, чтобы ограничить власть президента. Об этом ранее Зюганов говорил на съезде, называя тезисы предвыборной программы.

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