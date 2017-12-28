Нефтяные цены продолжили коррекционное снижение после роста

Мировые цены на нефть вечером в среду, 27 декабря, продолжают снижение, которое эксперты рынка называют коррекционным. Днем ранее стоимость фьючерсов на Brent и WTI выросла до рекордных значений за последние 2,5 года.

По данным на 21.18 мск, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,86% - до 65,89 доллара за баррель, февральских на WTI на 0,77% - до 59,51 доллара.

На такие колебания, отмечает РИА Новости, повлияли сообщения из Ливии о взрыве на нефтепроводе между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа. По всей вероятности, на его восстановление уйдет минимум несколько дней. Владелец - компания Al-Waha - изменила маршрут транзита нефти с месторождения. Однако, как полагают в Ливийской национальной нефтяной компании, добыча нефти в стране в любом случае сократится на 70-100 тысяч баррелей в день.