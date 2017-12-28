Путин указал не брать террористов в плен при сопротивлении

При задержании террористов нужно действовать по закону, но при угрозе жизни и здоровью офицеров ликвидировать боевиков на месте, в плен не брать. Такое поручение дал спецслужбам президент. Глава государства также объявил, что вчерашний взрыв в питерском "Перекрестке" - террористический акт.

"Вчера в Санкт-Петербурге был совершен теракт. Недавно ФСБ пресекла еще одну попытку...", - заявил президент на церемонии вручения госнаград военным, участвовавшим в антитеррористической операции в Сирии.

"А что было бы, если эти тысячи (террористов из Сирии - прим. "РГ") вернулись к нам обученными, вооруженными, хорошо подготовленными", - спросил глава государства.

"Вчера я дал указание директору ФСБ при задержании этих бандитов действовать, разумеется, только в рамках закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров - действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - подчеркнул Владимир Путин.