В петербургском супермаркете сработала самодельная бомба

В Петербурге, в магазине "Перекресток", где сегодня вечером прогремел взрыв, обнаружены следы самодельного взрывного устройства.
Как сообщает Следственный комитет РФ, мощность поражающих элементов достигала 200 грамм в тротиловом эквиваленте.
Сейчас следователи рассматривают три версии произошедшего, но какие именно, они не уточняют. Сам магазин эвакуирован, вокруг выставлено оцепление. На территории работают следователи, криминалисты, сотрудники спецслужб.
Напомним, сегодня в камере хранения супермаркета сработало взрывное устройство. В результате пострадали несколько человек. В Следственном комитете говорят о четырех раненных, в экстренных службах - о десяти пострадавших.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц"
Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.co/z9ncXLaI6c#Петербург #взрыв pic.twitter.com/KPgkBKe6Vd— Пятый канал Новости (@5tv) December 27, 2017
Не успели оправиться от московского стрелка на фабрике "Меньшевик", как "бахнуло" в #Питер.— Alexander Kochetov (@akoteus) December 27, 2017
В Санкт-Петербурге в #Перекресток на Кондратьевском произошел #взрыв, предположительно, в камере хранения. Пострадали трое человек. pic.twitter.com/RCN3SpIj2R