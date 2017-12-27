В петербургском супермаркете сработала самодельная бомба

В Петербурге, в магазине "Перекресток", где сегодня вечером прогремел взрыв, обнаружены следы самодельного взрывного устройства.

Как сообщает Следственный комитет РФ, мощность поражающих элементов достигала 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Сейчас следователи рассматривают три версии произошедшего, но какие именно, они не уточняют. Сам магазин эвакуирован, вокруг выставлено оцепление. На территории работают следователи, криминалисты, сотрудники спецслужб.

Напомним, сегодня в камере хранения супермаркета сработало взрывное устройство. В результате пострадали несколько человек. В Следственном комитете говорят о четырех раненных, в экстренных службах - о десяти пострадавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц"