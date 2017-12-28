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28.12.2017 16:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В магазинах Петербурга после взрыва убрали камеры хранения

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Во всех супермаркетах сети "Перекресток" в Петербурге убирают камеры хранения после взрыва в магазине сети на Кондратьевском проспекте. Посетителям предлагают проходить в торговые залы с сумками и предъявлять их содержимое охране на входе.

- Демонтаж камер хранения в супермаркетах "Перекресток" в Санкт-Петербурге - это временная мера, камеры хранения будут возвращаться по мере завершения проверки, - сообщили "РГ" в пресс-службе "Х5 Retail Group".

Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Петербуржцы в социальных сетях обращают внимание, что от камер отказались и в других сетевых магазинах, где-то двери камер хранения заклеивают скотчем, электронные камеры ставят на блокировку.

Камеры хранения оказались в центре внимания при всей этой ситуации потому, что взрывное устройство находилось в одной из ячеек. Кто и при каких обстоятельствах заложил туда бомбу, сейчас выясняет следствие.

Сейчас в больницах города находится шесть пострадавших при взрыве. Всего же различные травмы получили 14 человек.

Власти Петербурга пообещали оказать раненым всю необходимую помощь, в частности, из бюджета города будет выделена компенсация в размере 300 тысяч рублей каждому.

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