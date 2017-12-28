Завершено расследование дела бывшего вице-премьера правительства Крыма

Управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Республике Крым завершило расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении бывшего заместителя председателя Совета министров РК Олега Казурина. Вместе с утвержденным обвинительным заключением оно вскоре будет передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с августа по декабрь 2016 года высокопоставленный чиновник получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки. Всего вице-премьер должен был получить 27 миллионов рублей за гарантии строительной фирме в заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи, а также общее покровительство фирме при исполнении этого муниципального контракта.

Расследуя это уголовное дело, следователи вышли и на другие эпизоды преступной деятельности чиновника. В частности, летом 2016 года обвиняемый для легализации своих теневых коррупционных доходов потратил их часть на приобретение гаража и квартиры для своей родственницы. Аппетиты подозреваемого росли. И в январе 2017 года Казурин потребовал от бизнесмена приобрести и передать в его собственность автомобиль LexusRX350 и нежилое помещение площадью не менее 200 квадратных метров в Москве. Это имущество должно было стать платой за якобы оказанное содействие в получении двух госконтрактов на строительство объектов на полуострове. Сбыться этим планам помешало обращение потерпевшего в правоохранительные органы. Казурин был задержан в аэропорту Симферополя, когда собирался улететь в Москву.

В утвержденном обвинительном заключении Казурину инкриминируют четыре статьи уголовного кодекса РФ - часть 6 статьи 290 УК РФ (получение через посредника взятки в особо крупном размере), пункт "б" часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества) и часть 4 статьи 159 УК РФ через часть 1 статьи 30 (приготовление к мошенничеству, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).