РФ ввела ответные ограничения по Договору по открытому небу

Россия вынуждена пойти на ряд ответных ограничений по Договору по открытому небу, о чем уведомила Вашингтон, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

До этого США объявили о желании закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов. Таким образом речь идет об ответных мерах, поэтому, как заявила Захарова, заявления о том, что Россия нарушает пункты договора - голословны.

"Продолжая общий политический курс, направленный на дальнейшее обострение отношений с Россией, Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил РФ в нарушении Договора по открытому небу и пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям "открытого неба", проводимым над территорией США, - цитирует РИА Новости Марию Захарову. - В связи с этим и исходя из принципа взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер".