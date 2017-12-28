В Саудовской Аравии задержали 17 иностранных бизнесменов

В рамках дела о массовой коррупции в Саудовской Аравии задержали 17 бизнесменов из США, Великобритании и Франции. Некоторые из них имели на руках временное разрешение на работу, другие проживают в стране давно и имеют вид на жительство. Как пишет газета Daily Mail, иностранцев пытают, как и остальных задержанных.

РИА Новости напоминает, что 5 ноября в Саудовской Аравии задержали около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Допросили более 200 человек.

По данным Высшего комитета по борьбе с коррупцией, более 100 миллиардов долларов были выведены из казны в результате незаконных сделок.

Спустя почти два месяца власти Саудовской Аравии освободили не менее 20 человек, задержанных ранее за коррупцию.Среди них принц Турки бен Халид и бывший министр финансов Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф.

Как пишет ТАСС, 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение.