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Вышел ураганный трейлер эпичного славянского фэнтези "Скиф"

Новость 28.12.2017, 16:13 | Текст: Олег Усков

"Красочное фэнтези на основе нашего далекого прошлого", - таким образом создатели презентуют художественный фильм "Скиф". Трейлер которого доступен на YouTube.

"Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание: втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они - враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть", - излагает синопсис.

Фото: youtube.com
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Действие ленты происходит "во время смены цивилизаций: в Евразии начинается новая эра". Ушли в небытие гордые воины - скифы. А их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц - "волков Ареса".

Картинка - аляповатая (акцентируем: это - фэнтези), но нестыдная. Всё, что нужно - в кадре есть. Энергетика - прёт. Желание посмотреть - возникает.

Режиссер-сценарист - Рустам Мосафир, продюсер - Сергей Сельянов (дилогия "Брат", "Сестры", "Салют-7"). В ролях: Алексей Фаддеев ("Главный калибр", "Борис Годунов"), Виталий Кравченко ("Секретные материалы", "Хроники Риддика"), Александр Пацевич ("Карпов", "Глухарь").

Премьера - 18 января.

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