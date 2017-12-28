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Рубрика: Общество

Захарова рассказала, когда "освободят" спасенную МИДом сову

Текст: Владислав Воробьев

В четверг на брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова много говорила о вмешательстве США в выборы президента РФ, о терроризме в Сирии и Афганистане, об аресте очередного иностранного шпиона в России. А потом добавила, что для СМИ она припасла и одну радостную новость.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Речь зашла о спасении и освобождении из "плена" настоящей совы. Как она оказалась почти в самом центре Москвы, никто не знает. Тем не менее, 14 декабря сова была спасена сотрудниками МИД РФ. Журналисты поинтересовались ее дальнейшей судьбой. "Могу с радостью сообщить, что сова, которая тронула ваши и наши сердца, сегодня практически здорова. У нее действительно была травма, ушиб крыла, но он явно проходит", - цитирует Захарову ТАСС.

Российский дипломат также рассказала, что спасенная сова уже передана в приемник, где ее недавно посетили сотрудники МИД. "Мы ее навещали в свободное от работы время, устроили минифотосессию, - добавила Захарова. - Нам сказали, учитывая, что мы, видимо, теперь стали ее патронировать, что к весне сову выпустят на волю, а пока она готовится к встрече зимних праздников". "Мы за нее рады, и рады, что у нас получилось внести маленькую лепту в спасение этого живого существа", - подытожила официальный представитель МИД РФ.

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