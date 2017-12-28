МИД обвинил госдеп в прямом вмешательстве в выборы президента РФ

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила представителей госдепа США в прямом вмешательстве в процесс выборов в России. При этом, задав американским дипломатам через СМИ несколько вопросов, она попросила Вашингтон предоставить Москве "корректную информацию".

"На днях Госдепартамент США обвинил российское правительство в давлении на кандидатов на выборах в президенты России в 2018 году, применении строгих мер по отношению к неким независимым голосам, неспособности защитить пространство России для осуществления прав человека, - напомнила Захарова. - Подобные заявления Госдепа - это прямое вмешательство в процесс выборов, во внутренние дела иностранного государства".

Захарова также спросила, на каком основании официальные представители США считают себя вправе давать оценки внутриполитическим процессам других стран? Для нее данное "основание" остается неизвестным. "Что касается неких строгих мер к независимым голосам, в частности речь идет о журналистах, о каких конкретно случаях идет речь? Могут ли нам по линии, например, Госдепартамента представить корректную информацию, какое ведомство и как применяет эти строгие меры?" - продолжала задавать вопросы официальный представитель МИД РФ.

В то же время, отметила Захарова, именно в США неприкрыто травят российские СМИ. "И прежде чем что-то про нашу систему говорить, нужно проанализировать свою собственную, - посоветовала американцам российский дипломат. - Если и дальше наши коллеги в госдепартаменте, либо в других ведомствах США будут позволять себе подобные заявления, мы будем их комментировать, напоминать американцам об их электоральных процессах и предоставлять вам соответствующие факты".

Помимо этого Захарова сообщила, что не Москва, а Вашингтон отказался подписывать совместное заявление о взаимном невмешательстве в дела России и США, которое было подготовлено на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге.

"После начала раскручивания абсолютно безосновательных обвинений о некоем российском влиянии на президентские выборы в США в 2016 году, в том числе для преодоления возникшего недоверия, российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону официально гарантировать невмешательство в дела друг друга, - рассказала российский дипломат журналистам. - Соответствующее положение было заложено в проект совместного заявления президентов России и США. Он был подготовлен к встрече на саммите "группы двадцати" в июле 2017 года в Гамбурге. Однако - я даже думаю, вы можете угадать с первого раза - американцы от принятия такого документа уклонились".

Тем не менее, 21 декабря МИД РФ предал послу США в Москве Джону Хантсману памятную записку. "В ней снова подтверждена готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы, - пояснила дипломат. - Соответственно дело за американской стороной".

Между тем



Захарова предположила, что опубликованная в New York Times статья госсекретаря США Рекса Тиллерсона с обилием антироссийских заявлений может отражать испуг Вашингтона от усиления влияния РФ и КНР в мире. "Нехарактерная для дипломата публикация. Скорее, все это больше походило на стремление вбить какой-то дополнительный клин в отношениях с другими государствами, прежде всего с Китаем и Россией. Я не знаю, чем была вызвана эта публикация, которая изобиловала большим количеством странностей, возможно, каким-то испугом усиления влияния Москвы и Пекина на международной арене", - подытожила российский дипломат.