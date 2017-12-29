ЦИК разрешил Павлу Грудинину открыть избирательный счет

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ кандидатом на пост президента России, получил право открыть избирательный счет. Такое постановление принял в пятницу Центризбирком.

Это означает, что Грудинин может стать вторым зарегистрированным кандидатом в президенты вслед за Владимиром Жириновским, который получил удостоверение на пятничном заседании ЦИК. Оба они как выдвиженцы парламентских партий освобождены от сбора подписей.

Также на сегодняшнем заседании ЦИК право открыть избирательные счета получили политик Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") и телеведущая Екатерина Гордон ("Партия добрых дел"). Им как представителям непарламентских партий предстоит собрать не менее ста тысяч подписей в свою поддержку, но не более 2500 в одном регионе страны.

Избиратели могут поставить подписи за нескольких кандидатов, но не менее одной за каждого. Все дублирующие автографы будут признаны недействительными. ЦИК принимает подписные листы до шести вечера 31 января. На их проверку отводится десять дней.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.