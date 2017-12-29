Экипировщик согласовал с МОК дизайн формы олимпийцев РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил эскизы формы для спортсменов из России, которые поедут на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Об этом рассказала основатель компании-экипировщика Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Задорина.

"Мы получили официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов под нейтральным флагом, - приводит слова Задориной RNS. - Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания. Мы не изменили крой, дизайн моделей, но, согласно требованиям, убрали триколор, герб, лого ОКР, поставили логотип OAR - Olympic Athlete from Russia".

Согласно требованиям МОК, на форме российских спортсменов - как парадной, так и "боевой" - не должно быть никаких знаков и символов, говорящих об их национальной принадлежности. Впрочем, МОК все же сделал существенный шаг навстречу россиянам - они будут выступать под эмблемой с надписью "Олимпийский атлет из России".

Таким образом, все равно все будут точно знать, какую страну представляют спортсмены.n Задорская также сообщила, что часть уже созданной ранее коллекции будет переделана, а часть - отшита заново. Основными цветами будут серый, белый и красный.