"Игра престолов" вновь стала самым популярным сериалом у пиратов

Мрачная фэнтезийная резня "Игра престолов" уже в шестой раз стала самым популярным у "пиратов" телесериалом. Рейтинг наиболее яростно нелегального скачиваемых в уходящем году телевизионных шоу составил журнал Esquire.

При этом отмечается, что многочисленные скандалы и утечки, сопровождавшие минувший, предпоследний, седьмой сезон ИП вообще никак не повлияли на рейтинги, давшие рекордные для канала HBO показатели - 16,6 миллиона зрителей.

На втором месте несколько, признаться, неожиданно оказалась постапокалиптическая зомби-драма "Ходячие мертвецы", неуклонно теряющая рейтинги и в последнее время не пнутая только ленивым. Как уточнило издание, "Ходячие" удержали позицию, занятую по итогам 2016 года.

Кроме того, в списке два "супергеройских" сериала канала The CW - "Флэш" на третьей позиции и завершающая десятку "Стрела".

"Теория большого взрыва", единственный ситком чарта и по-прежнему самая популярная сейчас многосерийная комедия на экранах - четвертое место.

Далее идут разнузданная научно-фантастическая анимационная пародия "Рик и Морти", пятый сезон реанимированного "Побега" (который "Побег из тюрьмы" - Prison Break) и "Шерлок".

Следом - исторические, несущие сюрприз "Викинги", сползшие за год с седьмого на восьмое, и юридическая драма "Форс-мажоры" (Suits).