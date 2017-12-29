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29.12.2017 21:25
Рубрика: Соцзащита

Инвалидам будут выделять от 10% парковочных мест у домов и соцучреждений

Инвалидам будут выделять не менее 10% парковочных мест у различных социальных учреждений. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ появился в пятницу на Официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о переоборудовании домов для нужд инвалидов

В законе прописано, что минимум 10% мест на каждой парковке - включая те, что расположены около жилых домов, общественных и производственных зданий, физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры и мест отдыха - должны быть выделены для бесплатной парковки автомобилей, принадлежащих инвалидам I, II и III групп, а также тех, что их перевозят.

На всех таких машинах должен быть установлен знак "Инвалид", порядок выдачи которых "будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, который определит правительство РФ". 

Уточняется, что другие автомобили не смогут занимать предназначенные для инвалидов парковочные места. 

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#ПДД