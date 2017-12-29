Как ездить на Lamborghini по Москве

Дороги в России, как известно, бывают разного качества. И хотя в Москве дела с ними обстоят получше, чем в среднем по стране, ситуации также случаются разные. И когда нам предложили провести тест-драйв трекового (без преувеличений) автомобиля с дорожным просветом в 9,5 см и зубодробительно жесткой подвеской, мы пребывали в легком недоумении. Но отказываться, конечно же, не стали.

Знакомьтесь, Lamborghini Huracan Performante - самый быстрый в мире серийный автомобиль на кольце Нюрбургринга. Этот суперкар прошел Северную петлю за 6 минут 52 секунды - на 5 секунд быстрее предыдущего рекордсмена Porsche 918.

В активе "Ламбы" - атмосферный V10 объемом 5,2 литра, мощностью 640 л. с. и крутящим моментом 600 Нм, а также семиступенчатая роботизированная трансмиссия, до 100 км/ч эта машина разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость равна 325 км/ч. На первый взгляд, цифры могут показаться впечатляющими, но на деле это не так. Упомянутый выше Porsche 918, к примеру, располагает 887 л. с. и монструозным крутящим моментом в 1280 Нм, получить которые удалось благодаря совместной работе 4,6-литрового V8 и двух электромоторов.

Инновации и заигрывания с электротягой "немцу" не помогли - он остался глотать пыль из-под колес темпераментного итальянского соперника (стоит оговориться, что соперничество является весьма условным, поскольку как Porsche, так и Lamborghini входят в состав концерна Volkswagen).

Главное оружие Performante - не сверхмощный мотор, а оптимизация приложенных усилий. Этот Lamborghini весит 1382 кг, даже по меркам суперкаров он пушинка. Достичь такой массы удалось благодаря масштабному применению углепластика в конструкции автомобиля. Причем карбон в Performante использован не простой, а сделанный по запатентованной Lamborghini технологии Forged Composite - то бишь "кованый углепластик".

В отличие от традиционного карбона, созданного из переплетенных в строгом порядке волокон, Forged Composite состоит из хаотичного скопления измельченных волокон углерода, залитых смолой. Отход от первичной технологии позволяет создавать из кованого композита облегченные детали сложных геометрических форм, сохраняющие оптимальную жесткость, которые невозможно произвести из традиционных углеволоконных материалов. Кованый композит применяется в изготовлении ряда структурных элементов Performante, в частности - переднего и заднего спойлеров, крышки моторного отсека, заднего бампера и аэродинамического диффузора. Использование этого материала позволило уменьшить массу суперкара на 40 кг.

Но это еще не все. Главное оружие Huracan Performante - технология аэровекторинга, то есть управления воздушными потоками, которые действуют на автомобиль на скорости. Благодаря аэровекторингу, который получил название Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA), автомобиль может изменять действующие на него прижимную силу и лобовое сопротивление воздуха.

Работает это все, вы не поверите, по тому же принципу, что и в обычном самолете - закрылки с изменяемым градусом наклона и заслонки, меняющие направление воздуха, сделали из этой машины непобедимого бойца.

К переднему спойлеру присоединен электродвигатель, управляющий подвижными элементами конструкции, а на верхней внешней поверхности размещены активные закрылки. Форма крышки моторного отсека разработана таким образом, чтобы взаимодействовать с воздуховодами, направляющими потоки воздуха на заднее антикрыло и его стойки.

В задней части Performante под крышкой отсека двигателя установлены четыре воздуховода. Два центральных всегда открыты, что обеспечивает вентиляцию подкапотного пространства и охлаждение выпускной системы. Два внешних соединены с внутренними каналами заднего антикрыла. Воздушные потоки, проходящие через них, управляются двумя заслонками с электроприводом. Такая схема на 80% легче, чем традиционная система с гидравлическим приводом.

Кстати, максимальная прижимная сила, которую может обеспечить ALA, равна 350 кг. Для сравнения, на обычный Huracan действует прижимная сила в 7,5 раза меньше.

Активация закрылков осуществляется менее чем за 500 миллисекунд.

Как это работает на практике? Этот Lamborghini, если хотите, "мошенничает" и обманывает центробежную силу, которая мешает быстро атаковать повороты. Благодаря закрылкам Performante при прохождении поворотов сильнее нагружает внутреннее колесо и разгружает внешнее. И, соответственно, может проходить скоростные дуги намного быстрее своих соперников.

И все же главный вопрос остается без ответа - как на ней ездить?

Я подхожу к машине. Ее высота - 116,5 см, и поэтому крыша Performante находится где-то на уровне моих ребер. Открываю дверь и сажусь буквально на асфальт. Да, я понимаю, что столь низкая посадка - норма для суперкаров, однако из окна "Ламбы" абсолютно любая машина в потоке выглядит как серьезно тюнингованный для бездорожья джип с кастомными пружинами и увеличенным клиренсом.

В качестве опции для Huracan Performante доступны настоящие спортивные ковши. Они и были установлены в тестовой машине. И если вы думаете, что спортивные ковши - это обыкновенные мягкие кожаные сиденья с чуть более агрессивным профилем и измененной формой, которые устанавливаются в "заряженных" "немцев" или "японцев", вы глубоко заблуждаетесь. Те машины адаптированы к обычной жизни, а Performante - бескомпромиссный гоночный боец. Lamborghini предлагает вам сидеть на полностью отлитых из карбона сиденьях, обшитых тоненьким слоем алькантары. Помимо феноменально-табуреточной жесткости, эти кресла отличаются регулировками лишь в двух направлениях - вперед и назад. Любые другие изменения посадки недоступны, так как кресла представляют собой цельный карбоновый элемент. Сиденья - тоже жертва, принесенная во имя скорости.

Однако стоит признать, что посадка оказалась не так плоха. При активной езде ты не скользишь ни на миллиметр. Профиль кресла охватывает вас, словно кокон, а алькантара является гораздо более цепким материалом, чем кожа. В расслабленном же режиме адаптироваться к этим креслам можно, хоть, конечно, первое время вы будете ощущать дискомфорт, особенно после 2-3 часов, проведенных за рулем без перерыва.

Завести двигатель Huracan Performante - это не просто "нажал кнопку и поехал". Это ритуал. На самом видном месте на центральной консоли расположено ярко-красное кольцо, такое, под каким обычно находятся разнообразные тревожные кнопки, клавиши экстренного вызова и так далее. Оно всем своим видом говорит - трогать кнопку, скрытую здесь, опасно! Кольцо надо поднять и нажать угловатую клавишу, а потом наслаждаться аудиоэффектами.

Мотор Huracan Performante просыпается с ни на что не похожим звуком. Акустические эффекты всем мощных моторов принято описывать выражениями типа "плотоядное рычание", "раскатистый баритон", но звук "Ламбы" - про другое. 5,2-литровый атмосферный V10 крайней высокооборотистый - двигатель "крутится" почти до 9 тысяч оборотов. И его звучание - это не рык, а вой, высокий, нервный, прерывистый и истеричный. Звук этого мотора можно легко отличить на слух от любого другого.

Способ переключения между режимами движения D, R, N, P на Lamborghini тоже способен запомниться надолго. Дело в том, что на этой машине отсутствует рычаг коробки. В любом виде. Нет ни, собственно, рычага, ни электронного селектора, ни крутилки, ни даже "кочерги" справа от руля, как у "американцев". Итак, чтобы машина поехала вперед, нужно потянуть на себя правый подрулевой лепесток переключения скоростей. Чтобы выбрать нейтральную скорость, необходимо потянуть на себя оба лепестка. А для включения задней передачи на центральной консоли приспособили ромбовидную качель. Под ней - клавиши P и M для остановки автомобиля и выбора ручного режима переключения передач соответственно.

Расписывать и пытаться передать, что такое поездка на самом злом Lamborghini, - бессмыслица. Вы и так уже наверняка поняли из выше прочитанного, что эта машина опасна и быстра. Реакции Performante быстрее и четче, чем у чего-либо, на чем я ездил. Эмоции от умопомрачительного ускорения становятся еще интенсивнее от того, что машина никак не пытается его сгладить, а наоборот - ведет себя демонстративно грубо, нарочито резко. В поворотах у нее нет предела, да и глупо пытаться его нащупать в Москве, если его с трудом нащупали на Нюрбургринге. Она просто прилипает к асфальту и ввинчивается в поворот на любой скорости. Она непобедима, это правда. Впрочем, соседи по потоку, находясь в здравом уме, и не пытались задирать этот суперкар, выглядящий как сверхзвуковая пуля, начиненная токсичным ядом.

О комфорте здесь речи не идет, хотя в самом травоядном режиме Strada (по-итальянски - улица) энергоемкость подвески является приемлемой, а настройки "робота" позволяют передвигаться в пробках с достоинством. Другое дело, что удовольствия от стояния в заторе на Performante не получаешь никакого. Этой машине в городе тесно, она просится на волю.

И когда вырываешься из тисков трафика, "Ламба" раскрывается. Это ярость, не боящаяся последствий, это бесшабашность, молодость, весна.

И я прекрасно понимаю, почему эту машину любят, несмотря на тесный салон, сверхнизкую посадку, жесткость подвески и прочие неудобства. И также я понимаю, почему подобных суперкаров в городе так мало. Дело не только в заоблачной цене (стоимость Huracan Performante начинается от 15 миллионов 200 тысяч рублей), но и в непрактичности. Автомобилей, которые стоят примерно столько же, как эта "Ламба", в Москве пруд пруди. И они выигрывают за счет того, что являются более утилитарными.

А чтобы купить этот суперкар, недостаточно быть просто богатым человеком. Нужно любить машины, любить скорость. И иметь ее в своем гараже, например, десятой.