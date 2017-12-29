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Рубрика: Легковые авто

Китай с 1 января свернет производство более 500 моделей автомобилей

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Пресс-служба Geely Фото: Пресс-служба Geely
Фото: Пресс-служба Geely

С 1 января следующего года Китай прекращает выпуск 553 моделей легковых автомобилей, которые превышают предельно допустимый уровень выбросов, на фоне борьбы с загрязнением воздуха. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Центра автомобильных технологий Китая (China Vehicle Technology Service Center).

Фото: depositphotos.com
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Запрет коснется производства некоторых седанов Audi, Mercedes Benz, Chevrolet и других марок. 553 модели, которые снимают с производства, составляют незначительную долю на автомобильном рынке Китая. Вероятнее всего, список машин, которые работают на ископаемом топливе, загрязняют атмосферу и попадают из-за этого под запрет, будет расширяться, пишет издание.

С 2009 года китайский рынок автомобилей является крупнейшим в мире. Он же постепенно стал ведущим потребителем транспортных средств, работающих на электричестве или на гибридных двигателях. Так, за январь-сентябрь продажи электрокаров и гибридов в стране выросли в полтора раза - до 313 тысяч штук. Для сравнения: продажи электрокаров в России за тот же период составили 66 единиц (данные "Автостата").

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#легковые автомобили