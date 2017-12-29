Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 57 г. Москва "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов"

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами положений законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

Общие положения

1. Для целей применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов, используются следующие понятия:

обращение в суд - документ, созданный в соответствии с процессуальным законодательством, направленный в суд (например, исковое заявление, заявление, в том числе заявление о выдаче судебного приказа, административное исковое заявление, ходатайство, жалоба);

документ в электронном виде - электронный образ документа или электронный документ;

электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе) - переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

электронный документ - документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

электронная подпись - информация в электронной форме, присоединенная к подписываемому электронному документу или иным образом связанная с ним и позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ;

простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом;

усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Закон об электронной подписи);

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее также - квалифицированный сертификат) - электронный документ или документ на бумажном носителе, созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу квалифицированного сертификата и соответствующий требованиям, установленным Законом об электронной подписи и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

судебный акт - судебное постановление, принятое в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, судебный акт, принятый в порядке, предусмотренном законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах, законодательством об административном судопроизводстве, судебное решение, вынесенное в порядке, предусмотренном законодательством об уголовном судопроизводстве, за исключением определений, которые заносятся в протокол судебного заседания (протокольные определения);

система автоматизации судопроизводства - программно-технический комплекс, обеспечивающий ведение судебного делопроизводства, закрепление в электронном виде результатов и хода осуществляемых судом и другими участниками судопроизводства процессуальных действий (в частности, Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Федерации, Государственная автоматизированная система "Правосудие", иные автоматизированные информационные системы судов общей юрисдикции, комплекс автоматизированных информационных систем арбитражных судов, включая автоматизированную информационную систему "Судопроизводство", программный комплекс "Судебно-арбитражное делопроизводство", информационные системы "Мой арбитр", "Картотека арбитражных дел", "Банк решений арбитражных судов");

личный кабинет - информационный ресурс, индивидуально создаваемый для лица, участвующего в деле, участника уголовного судопроизводства в системе автоматизации судопроизводства и предназначенный для реализации возможности подачи обращений в суд в электронном виде и получения копий судебных актов, извещений, вызовов и иных документов в электронном виде;

заполнение формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") - способ направления обращения в суд и прилагаемых к нему документов через личный кабинет системы автоматизации судопроизводства, доступ к которому обеспечивается с официального сайта суда в сети "Интернет";

размещение судом на его официальном сайте в сети "Интернет" информации, судебных актов и их копий - включение в систему автоматизации судопроизводства информации, судебных актов и их копий с обеспечением доступа к ним с официального сайта соответствующего суда в сети "Интернет".

2. Суды общей юрисдикции, арбитражные суды (далее также - суды) в силу части 4 статьи 1, части 3 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), части 5 статьи 3, части 6 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), части 4 статьи 2, части 6 статьи 15 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ) вправе разрешать вопросы, связанные с использованием в своей деятельности документов в электронном виде на основе применения норм, регулирующих сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм - исходить из общих начал и смысла законодательства (аналогия права).

Подача в суды общей юрисдикции и арбитражные суды документов в электронном виде

3. Как следует из частей 1, 11 статьи 3, части 11 статьи 35 ГПК РФ, частей 1, 7 статьи 4, части 1 статьи 41 АПК РФ, части 2 статьи 45 КАС РФ, граждане, организации, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, должностные лица, лица, наделенные государственными или иными публичными полномочиями, вправе направлять обращения в суд в электронном виде (например, исковые заявления, заявления, в том числе заявления о выдаче судебного приказа, административные исковые заявления, ходатайства, жалобы).

По смыслу части 1 статьи 4741 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) участники уголовного судопроизводства вправе направлять в суд в электронном виде ходатайства, заявления, жалобы, представления в ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу, в том числе по вопросам, связанным с исполнением судебного акта.

Обращения в электронном виде подаются в суды посредством заполнения формы, размещенной на официальных сайтах судов в сети "Интернет", в соответствии с порядками подачи документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утверждаемыми Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах своих полномочий.

4. Обращение в суд может быть подписано простой электронной подписью, а в случаях, предусмотренных законодательством, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (например, заявление о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав, заявление об обеспечении иска, заявление о применении мер предварительной защиты).

Если обращение в суд в силу закона подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, то доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на подписание такого обращения в суд, также должны быть подписаны (заверены) усиленной квалифицированной электронной подписью представляемого лица и (или) нотариуса.

В указанном случае нотариальные доверенности в виде электронного образа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, а в виде электронного документа - представляемого лица и нотариуса.

Если законодательством не установлено требование о подписании обращения в суд усиленной квалифицированной электронной подписью, то при подаче представителем обращения в виде электронного образа документа к обращению прилагаются доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание обращения в суд, в виде электронного образа документа, заверенного простой электронной подписью лица, подающего документы в суд.

5. В рамках уголовного судопроизводства обращение в суд (ходатайство, заявление, в том числе связанное с предъявлением гражданского иска и отказом от него, жалоба, представление) может быть подано в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью участника уголовного судопроизводства, его подающего.

Обращение в суд может быть также подано в виде электронного образа документа, заверенного в целях защиты прав участников уголовного судопроизводства усиленной квалифицированной электронной подписью подающего его участника уголовного судопроизводства.

При отсутствии у участника уголовного судопроизводства усиленной квалифицированной электронной подписи обращение в суд может быть подано на бумажном носителе.

Приложенные к ходатайству, заявлению, жалобе, представлению электронные документы или электронные образы документов, изготовленные иным лицом, органом, организацией, подписываются либо заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно этого лица, органа, организации (часть 1 статьи 4741 УПК РФ, статья 122 Федерального закона от 18 декабря 2001 года N 177-ФЗ "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденный приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года N 46-П, Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 27 декабря 2016 года N 251, Порядок подачи мировым судьям документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 11 сентября 2017 года N 168).

6. Как следует из части 2 статьи 17 Закона об электронной подписи, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи может содержать сведения об ограничениях использования квалифицированного сертификата (например, документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит ограничение его использования сферой государственных закупок, будет иметь юридическое значение исключительно в данной сфере).

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, которой подписано обращение в суд, не должен содержать ограничений для ее использования в целях обращения в суд.

Квалифицированный сертификат, содержащий информацию о правомочиях владельца квалифицированного сертификата действовать от имени определенного лица, в том числе о полномочиях на подписание обращения в суд, не заменяет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

7. Обращение в суд от имени юридического лица может быть подписано лицом, имеющим право действовать без доверенности, либо представителем личной усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица либо подписью физического лица, исполняющего соответствующие должностные обязанности, квалифицированный сертификат которой выдан данному юридическому лицу (часть 3 статьи 14 Закона об электронной подписи).

С учетом этих положений при принятии обращения в суд от имени юридического лица, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, необходимо проверять, указано в квалифицированном сертификате в качестве его владельца только физическое лицо (личная подпись физического лица) либо наряду с физическим лицом указано наименование юридического лица, которому выдан данный сертификат (подпись исполняющего должностные обязанности физического лица).

При этом обращение в суд от имени юридического лица не считается подписанным, если в качестве владельца квалифицированного сертификата не указано физическое лицо (часть 4 статьи 131 ГПК РФ, часть 1 статьи 125 АПК РФ, часть 1 статьи 125 КАС РФ, часть 3 статьи 14 Закона об электронной подписи).

8. В тех случаях, когда физическое лицо обращается в суд от своего имени, его обращение может быть подписано личной усиленной квалифицированной электронной подписью данного физического лица либо усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной данному физическому лицу как лицу, исполняющему должностные обязанности (часть 11 статьи 3, часть 11 статьи 35 ГПК РФ, часть 7 статьи 4, часть 1 статьи 41 АПК РФ, часть 2 статьи 45 КАС РФ, часть 3 статьи 14 Закона об электронной подписи).

9. Документы, прилагаемые к обращению, подаваемому в суд в электронном виде, и подтверждающие соблюдение предусмотренных законом процессуальных условий подачи обращения (например, документ об уплате государственной пошлины, в том числе формируемый посредством платежных онлайн-систем, банкоматов, мобильных приложений и платежных устройств, доверенность, ордер адвоката, документ об образовании представителя по административному делу), представляются в виде электронных образов документов, заверенных простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего документы, либо в виде электронных документов.

В случае подачи указанных документов в виде электронных образов суд после принятия обращения к производству вправе потребовать представления подлинников данных документов либо их копий, заверенных в порядке, предусмотренном для заверения соответствующих письменных доказательств (часть 2 статьи 71 ГПК РФ, часть 8 статьи 75 АПК РФ, часть 2 статьи 70 КАС РФ). При непредставлении подлинников или копий таких документов в указанный судом разумный срок исковое заявление, заявление, административное исковое заявление, жалоба (представление) могут быть оставлены без рассмотрения (пункт 5 части 1 статьи 196 КАС РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ).

10. Если исковое заявление, заявление, административное исковое заявление, жалоба или представление и приложенные к ним документы поданы в суд в электронном виде и судьей вынесено определение (постановление) об отказе в принятии или о возвращении такого обращения, то поданные в электронном виде документы не прилагаются к копии соответствующего определения (постановления) (статьи 134, 135 ГПК РФ, статьи 1271, 129 АПК РФ, статьи 128, 129 КАС РФ, часть 4 статьи 3896, статьи 4015, 4124 УПК РФ).

11. Согласно пункту 1 части 3 статьи 135 КАС РФ при подготовке административного дела к судебному разбирательству суд обязан направить административному ответчику и заинтересованному лицу копии административного искового заявления и приложенных к нему документов, если они не направлены им административным истцом.

Для обеспечения возможности исполнения данной обязанности в определении о принятии к производству административного искового заявления следует указывать на необходимость сообщения суду административным ответчиком и заинтересованным лицом, обладающими государственными или иными публичными полномочиями, адреса электронной почты, на который им могут быть направлены названные выше копии заявления и документов, поданных в суд в электронном виде, имея в виду, что в отличие от административного истца, обладающего государственными или иными публичными полномочиями, который обязан направить другим участвующим в деле лицам копии административного искового заявления и приложенных к нему документов, на административного истца, не обладающего указанными полномочиями, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации не возлагает такой обязанности (часть 7 статьи 125 КАС РФ).

При несообщении лицом, обладающим государственными или иными публичными полномочиями, адреса электронной почты в установленный судом срок копии административного искового заявления и приложенных к нему документов могут быть направлены на адрес электронной почты, указанный этим лицом ранее при подаче документов в суд в электронном виде (в том числе документов по иному делу), либо на адрес электронной почты, содержащийся на официальном сайте такого лица.

12. В случае если при рассмотрении дела в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, исковое заявление, жалоба (представление) и приложенные к ним документы поданы в суд в электронном виде, то при подготовке дела к судебному разбирательству суд предлагает истцу или его представителю в установленный судом срок передать ответчикам и третьим лицам копии искового заявления, жалобы (представления) и приложенные к ним документы (часть 4 статьи 1, абзац второй статьи 132 и пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ).

13. По смыслу части 4 статьи 1, части 3 статьи 108 ГПК РФ, части 5 статьи 3, части 6 статьи 114 АПК РФ, части 4 статьи 2, части 4 статьи 93 КАС РФ, статей 128, 129 УПК РФ при решении вопроса об истечении срока подачи обращения в суд (срока исковой давности) следует исходить из того, что обращение подано в суд на дату, указанную в уведомлении о поступлении документов в соответствующую информационную систему.

Судебные извещения

14. Информация о принятии обращения в суд к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается судом на официальном сайте соответствующего суда в сети "Интернет" с учетом сроков, предусмотренных процессуальным законодательством (часть 7 статьи 113 ГПК РФ, часть 1 статьи 121 АПК РФ, часть 7 статьи 96 КАС РФ).

Документами, подтверждающими размещение судом на его официальном сайте в сети "Интернет" сведений о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, в том числе дату размещения указанных сведений, являются: отчет системы автоматизации судопроизводства о публикации судебного акта на официальном сайте суда в сети "Интернет", изготовленные на бумажном носителе копии страниц официального сайта суда, в которых содержится дата размещения информации и сама информация о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия.

Изготовленные на бумажном носителе копии страниц официального сайта суда, подтверждающие размещение судом указанных сведений, приобщаются к материалам дела.

Размещение информации, связанной с рассмотрением судом уголовного дела, на официальном сайте соответствующего суда в сети "Интернет" является дополнительным способом информирования участников уголовного судопроизводства о времени и месте судебного заседания.

15. По смыслу части 21 статьи 113 ГПК РФ, частей 1 и 6 статьи 121 АПК РФ, части 8 статьи 96 КАС РФ под получением первого судебного извещения или первого судебного акта лицом, участвующим в деле, иным участником процесса следует понимать получение, в том числе по электронной почте, судебного извещения либо вызова в предварительное судебное заседание, судебное заседание и (или) копии определения по делу (например, определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, назначении времени и места судебного заседания, об отложении судебного разбирательства, а для лица, вступившего (привлеченного) в процесс после возбуждения производства по делу, - определения об удовлетворении ходатайства о вступлении в дело, определения о привлечении в качестве третьего лица либо заинтересованного лица к участию в деле; для лица, не участвовавшего в деле, но обжаловавшего принятый в отношении его прав и обязанностей судебный акт, - определения о принятии апелляционной (кассационной) жалобы, определения о передаче кассационной, надзорной жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании).

При рассмотрении дела в порядке, предусмотренном законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах, судебные акты, а при рассмотрении дела в порядке, предусмотренном законодательством об административном судопроизводстве, копии судебных актов, которыми назначаются время и место судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, размещаются на официальном сайте суда в сети "Интернет" в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам процесса, в том числе посредством личного кабинета (далее - в режиме ограниченного доступа). При рассмотрении дела в порядке, предусмотренном законодательством об административном судопроизводстве, суд размещает копии указанных судебных актов при наличии технической возможности.

Наряду с размещением судебных актов (копий судебных актов) в режиме ограниченного доступа информация о времени и месте судебных заседаний, тексты судебных актов размещаются судом в порядке, предусмотренном статьями 14, 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации".

16. Если суд располагает сведениями о том, что лицам, указанным в части 21 статьи 113 ГПК РФ, части 1 статьи 121 АПК РФ, части 8 статьи 96 КАС РФ, известно о начавшемся процессе, то такие лица могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий, в том числе в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети "Интернет".

Вместе с тем в целях соблюдения принципа равенства всех перед законом и судом, принципа состязательности, информирования лиц, участвующих в деле, о продолжении судебного процесса такие лица должны быть извещены также путем направления на бумажном носителе судебного извещения или вызова, судебного акта (копии судебного акта) о совершении следующих процессуальных действий:

о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной (частной), кассационной, надзорной жалобы или представления;

о принятии к производству заявления, представления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;

о назначении судебного заседания после принятия итогового судебного акта по делу (например, решения суда первой инстанции, определения о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебного акта суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей стадии процесса) для разрешения вопроса (заявления), подлежащего рассмотрению в рамках данного дела (например, вопроса о принятии дополнительного решения (определения, постановления), заявления о возмещении судебных расходов).

17. В ходе рассмотрения дела в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, об административном судопроизводстве, об уголовном судопроизводстве, при наличии технической возможности суд по заявлению лица, участвующего в деле, участника уголовного судопроизводства обязан направлять ему извещения, вызовы и иные документы, направление которых предусмотрено законом (их копии), в электронном виде, за исключением документов, содержащих информацию, доступ к которой в соответствии с законодательством ограничен (часть 1 статьи 35 ГПК РФ, часть 4 статьи 45 КАС РФ, часть 3 статьи 4741 УПК РФ, пункт 4 статьи 12 Федерального закона от 23 июня 2016 года N 220-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти" (далее - Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти").

18. Органы местного самоуправления, иные органы и организации, к числу которых относятся любые юридические лица (часть 21 статьи 113 ГПК РФ), органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями (часть 10 статьи 96 КАС РФ), вправе заявить ходатайство о направлении им судебных извещений и вызовов без использования сети "Интернет".

Данное ходатайство должно быть мотивированным и может подтверждаться доказательствами, свидетельствующими об отсутствии у лица, участвующего в деле, компьютерной техники, сотовых телефонов, иных средств коммуникации, обеспечивающих доступ к сети "Интернет", и (или) отсутствии возможности использовать данную сеть.

19. Лица, участвующие в деле, участники уголовного судопроизводства с их согласия могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания путем направления им извещений или вызовов по электронной почте (часть 1 статьи 96 КАС РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ).

Согласие на извещение по электронной почте может быть выражено, в частности, посредством указания адреса электронной почты в тексте обращения в суд, а также при подаче обращения в суд в электронном виде посредством заполнения соответствующей формы, размещенной на официальном сайте суда в сети "Интернет".

Судебное извещение, вызов, направленные по адресу электронной почты, указанному лицом, участвующим в деле, участником уголовного судопроизводства, считаются полученными такими лицами в день направления судебного извещения, вызова.

Подготовка и рассмотрение дела с использованием документов в электронном виде

20. Судья в определении о принятии к производству искового заявления, заявления, административного искового заявления, а также в ходе подготовки дела к судебному разбирательству и в процессе рассмотрения дела, в том числе гражданского иска в уголовном деле, вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить в указанный им срок требующиеся для рассмотрения дела документы в электронном виде (статьи 35, 150 ГПК РФ, статьи 41, 135 АПК РФ, статьи 45, 135 КАС РФ, часть 4 статьи 44, часть 2 статьи 54, часть 1 статьи 4741 УПК РФ).

В частности, суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить с возможностью копирования текста исковое заявление, встречное исковое заявление, отзыв на иск, проект мирового соглашения (проект соглашения о примирении), ранее поданные на бумажном носителе, а также предложить представить доказательства, содержащие в том числе математические расчеты, в виде электронных таблиц с применением встроенных формул расчета каждого промежуточного и итогового значения, графические объекты, химические, физические и иные формулы.

21. Проект мирового соглашения (проект соглашения о примирении) может быть представлен в суд в виде электронного документа, подписанного сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью, либо в виде электронного образа документа, содержащего графические подписи сторон, заверенного простой электронной подписью одной из сторон.

При этом вопрос об утверждении мирового соглашения (соглашения о примирении) рассматривается в судебном заседании (части 1 и 2 статьи 173 ГПК РФ, часть 2 статьи 141 АПК РФ, часть 4 статьи 137 КАС РФ).

22. После принятия к производству обращения, к которому в качестве доказательств обоснованности заявленных требований приложены распечатанные копии страниц сайтов в сети "Интернет", суд вправе в ходе подготовки дела к судебному разбирательству или в ходе судебного разбирательства по делу в целях собирания (обеспечения) доказательств незамедлительно провести осмотр данных страниц (часть 4 статьи 1, статья 75 ГПК РФ, часть 5 статьи 3, статья 79 АПК РФ, часть 4 статьи 2, статья 74 КАС РФ).

Кроме того, доказательства, подтверждающие распространение определенной информации в сети "Интернет", до обращения заинтересованного лица в суд могут обеспечиваться нотариусом. При оценке таких доказательств суд не вправе признать недопустимым обеспеченное нотариусом доказательство только на основании того, что нотариус не известил о времени и месте его обеспечения владельца сайта или иное лицо, которое предположительно разместило в сети "Интернет" информацию, относящуюся к предмету спора (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ, статья 84 КАС РФ).

23. Доказательства, истребуемые судом у лиц, не являющихся участниками судебного разбирательства, а также документы, представляемые в суд лицами, содействующими осуществлению правосудия (например, переводчиками, экспертами, специалистами), могут быть направлены в суд в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети "Интернет" (статья 71 ГПК РФ, статья 75 АПК РФ, статья 70 КАС РФ).

24. В случае направления в суд электронных образов доказательств суд после возбуждения производства по делу может потребовать представления подлинников данных доказательств, в частности, если

в соответствии с федеральным законом или иным нормативным правовым актом обстоятельства подлежат подтверждению только такими документами (например, векселем);

невозможно разрешить дело без подлинников документов (например, расписки заемщика);

представленные копии одного и того же документа различны по своему содержанию;

у судьи возникли основанные на материалах дела сомнения в достоверности представленных доказательств и (или) вопрос об их достоверности вынесен на обсуждение лиц, участвующих в деле (статьи 67, 71 ГПК РФ, статьи 71, 75 АПК РФ, статьи 70, 84 КАС РФ).

При этом суд разъясняет последствия непредставления подлинников доказательств, к которым, в частности, относятся:

возможность рассмотрения дела по имеющимся в деле доказательствам (часть 2 статьи 150 ГПК РФ, часть 1 статьи 156 АПК РФ),

обоснование выводов суда объяснениями другой стороны спора (часть 1 статьи 68 ГПК РФ),

признание судом определенного факта установленным или опровергнутым (часть 3 статьи 79 ГПК РФ, часть 5 статьи 77 КАС РФ),

вывод суда о признании соответствующего обстоятельства другой стороной спора (часть 31 статьи 70 АПК РФ),

возникновение необходимости истребования доказательства судом по своей инициативе (часть 1 статьи 63 КАС РФ).

25. Если участниками уголовного судопроизводства представлены в суд документы в виде электронных образов, то суд в целях проверки и оценки доказательств вправе потребовать представления подлинников этих документов (статьи 17, 85, 87, 88 УПК РФ).

Выполнение судебных актов в форме электронного документа

26. Судебные акты, в том числе заочное решение, особое мнение судьи, за исключением судебных актов, содержащих сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а также иных судебных актов, указанных в части 2 статьи 4741 УПК РФ, могут быть выполнены (изготовлены) в форме электронного документа, который подписывается судьей (судьями) усиленной квалифицированной электронной подписью (часть 1 статьи 13 ГПК РФ, часть 5 статьи 15 АПК РФ, часть 11 статьи 16 КАС РФ, часть 2 статьи 4741 УПК РФ).

По просьбе (ходатайству) взыскателя при наличии технической возможности судебный приказ может быть выполнен и направлен судом общей юрисдикции в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 130 ГПК РФ, часть 1 статьи 1238 КАС РФ).

Если судебный акт выполняется в форме электронного документа, наряду с таким документом изготавливается экземпляр на бумажном носителе, подписанный собственноручно судьей (судьями) (часть 1 статьи 13 ГПК РФ, часть 5 статьи 15 АПК РФ, часть 11 статьи 16 КАС РФ, часть 2 статьи 4741 УПК РФ, пункт 4 статьи 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти").

Экземпляр судебного акта, выполненный в форме электронного документа, и экземпляр судебного акта, выполненный на бумажном носителе, имеют равную юридическую силу.

Экземпляр судебного акта на бумажном носителе приобщается к материалам судебного дела. Экземпляр судебного акта в форме электронного документа хранится в системе автоматизации судопроизводства.

По ходатайству (заявлению) лица, участвующего в деле, участника уголовного судопроизводства и при наличии технической возможности судом может быть изготовлена и направлена в виде электронного образа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью, копия судебного акта, принятого до вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти".

27. Исходя из части 5 статьи 15, частей 5 и 6 статьи 19 АПК РФ в случае, если к рассмотрению дела привлечены арбитражные заседатели, судебный акт выполняется в форме электронного документа и подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями судьи и арбитражных заседателей. При отсутствии такой возможности судебный акт выполняется на бумажном носителе.

Направление судебных актов и их копий в электронном виде

28. В случаях, предусмотренных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах, судебные акты, за исключением судебных актов, содержащих сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а в случаях, предусмотренных законодательством о гражданском судопроизводстве, об административном судопроизводстве, копии судебных актов, за исключением копий судебных актов, содержащих сведения, составляющие охраняемую законом тайну, при наличии технической возможности направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа либо в виде электронного документа - для судебных актов, принятых в порядке, предусмотренном законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах (часть 1 статьи 177, часть 1 статьи 186 АПК РФ), либо в виде электронного образа судебного акта, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи или уполномоченного работника аппарата суда (часть 1 статьи 214, статья 227 ГПК РФ, часть 11 статьи 182, статья 201 КАС РФ, пункт 4 статьи 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти").

29. Посредством размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа направляются:

копия судебного акта - лицам, участвующим в деле, но не явившимся в судебное заседание, - органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным органам и организациям при рассмотрении дела в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, в случае наличия технической возможности (часть 1 статьи 214, часть 2 статьи 227 ГПК РФ);

судебный акт - лицам, участвующим в деле, при рассмотрении дела в порядке, предусмотренном законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах (статьи 177, 186 АПК РФ);

копия судебного акта - лицам, участвующим в деле, обладающим государственными или иными публичными полномочиями, при рассмотрении дела в порядке, предусмотренном законодательством об административном судопроизводстве, в случае наличия технической возможности (статьи 182, 201 КАС РФ).

По ходатайству иных участвующих в деле лиц копии судебных актов, за исключением копий судебных актов, содержащих сведения, составляющие охраняемую законом тайну, высылаются судом посредством их размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа (часть 1 статьи 35, часть 1 статьи 214 ГПК РФ, часть 4 статьи 45 КАС РФ).

Копии таких судебных актов высылаются судом посредством их размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа также с согласия участвующих в гражданском деле лиц, не присутствующих в судебном заседании, - граждан (часть 1 статьи 214 ГПК РФ).

Согласие указанных лиц может быть выражено в письменном заявлении или при подаче обращения в суд в электронном виде посредством заполнения соответствующей формы, размещенной на официальном сайте суда в сети "Интернет".

30. По просьбе либо с согласия участника уголовного судопроизводства при наличии технической возможности в суде копия судебного акта в виде электронного образа документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью (за исключением копии судебного акта, содержащего сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а также копий иных судебных актов, указанных в части 2 статьи 4741 УПК РФ), может быть направлена ему посредством размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа (часть 3 статьи 4741 УПК РФ). При наличии согласия участника уголовного судопроизводства направление такой копии судебного акта не позднее истечения срока, установленного Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации для направления копии судебного акта, заменяет направление ее указанному лицу на бумажном носителе, за исключением случаев, когда копия судебного акта в соответствии с требованиями закона (например, часть 2 статьи 101, статья 312 УПК РФ) должна быть вручена участнику уголовного судопроизводства.

Согласие участника уголовного судопроизводства может быть выражено в письменном заявлении или при подаче обращения в суд в электронном виде посредством заполнения соответствующей формы, размещенной на официальном сайте суда в сети "Интернет".

31. По смыслу части 1 статьи 214, статьи 227 ГПК РФ, статей 182, 201 КАС РФ направление копий судебных актов посредством их размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа осуществляется:

не позднее истечения срока, установленного процессуальным законодательством для направления копий судебных актов на бумажном носителе, который начинает течь со дня принятия судебного акта в окончательной форме (например, не позднее чем через пять дней со дня принятия решения суда в окончательной форме), если соответствующее ходатайство подано или согласие дано до принятия судебного акта;

не позднее истечения срока, установленного процессуальным законодательством для направления копий судебных актов на бумажном носителе, который начинает течь со дня вынесения определения об удовлетворении соответствующего ходатайства, если оно подано после принятия судебного акта.

Судебный акт арбитражного суда, выполненный в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия (часть 1 статьи 177, часть 1 статьи 186 АПК РФ).

32. Судебный акт (копия судебного акта) считается полученным лицом, которому он в силу положений процессуального законодательства высылается посредством его размещения на официальном сайте суда в режиме ограниченного доступа, на следующий день после дня его размещения на указанном сайте (статьи 214, 227 ГПК РФ, статьи 177, 186 АПК РФ, статьи 182, 201 КАС РФ).

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов