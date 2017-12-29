Очевидец о ДТП на Сходненской: Я услышал звук, как будто автобус разгоняется

Рейсовый автобус №267 в пятницу утром врезался в остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве. Три человека пострадали. Авария, по предварительным данным, произошла по вине другого водителя. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта.

ДТП произошло в утренний час пик. Как рассказал корреспонденту "РГ" один из очевидцев трагедии Николай, работающий в Москве курьером и оказавшийся в момент аварии на остановке, все произошло стремительно.

- Я услышал звук, как будто автобус разгоняется, через секунду запах паленой резины. Автобус врезался в остановку, у него еще крутились передние колеса. Я подбежал посмотреть, нет ли кого-то под автобусом. Скорая и пожарные приехали очень быстро, примерно через пять минут после ДТП, - рассказал он.

По словам другого свидетеля событий, автобус подъезжал к остановке на небольшой скорости.

По последним данным, предполагаемый виновник аварии, водитель автомобиля Daewoo, задержан. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП.