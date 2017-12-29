Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП около метро "Сходненская" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Напомним, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в остановку, на которой находились люди. Пострадали три человека. Как стало известно, водитель пытался уйти от столкновения с такси. Предполагаемый виновник ДТП задержан и дает показания.