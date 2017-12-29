В Москве задержали водителя Daewoo, которого подозревают в том, что по его вине рейсовый автобус врезался в остановку на "Сходненской". Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Как уточняется, на легковой автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП. Водитель автомобиля в данный момент дает показания, добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Напомним, рейсовый автобус, уходя от столкновения, врезался в людей на остановке около станции метро "Сходненская". Трое получили травмы различной степени тяжести, им оказывают помощь медики.