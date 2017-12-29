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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водитель попавшего в аварию автобуса не нарушал ПДД последние два года

У 57-летнего водителя автобуса, который въехал в остановку на Сходненской улице в Москве, не было нарушений с 2015 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Фото: Светлана Батова/ РГ
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По предварительным данным, в результате ДТП пострадали трое человек - две женщины и мужчина. Авария произошла по адресу: Химкинский бульвар, 23.

В ЦОДД предупреждают, что в районе станции метро "Сходненская" затруднено движение, водителей просят выбирать маршруты объезда.

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