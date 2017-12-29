Водитель попавшего в аварию автобуса не нарушал ПДД последние два года

У 57-летнего водителя автобуса, который въехал в остановку на Сходненской улице в Москве, не было нарушений с 2015 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали трое человек - две женщины и мужчина. Авария произошла по адресу: Химкинский бульвар, 23.
В ЦОДД предупреждают, что в районе станции метро "Сходненская" затруднено движение, водителей просят выбирать маршруты объезда.
Водитель автобуса 60-го года рождения, имеет все категории, прошёл необходимый предрейсовый контроль. Предварительная причина: ДТП по вине другого водителя— Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017 г.