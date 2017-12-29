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29.12.2017 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура проверит "фотосессию" медсестры в больнице Сахалина

Текст: Анна Бондаренко

Прокуратура начала проверку после появившихся в прессе сообщений о медсестре, которая фотографировалась в реанимации Сахалинской областной клинической больницы с тяжелобольными пациентами.

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"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об основах охраны здоровья граждан должностными лицами медицинского учреждения. По результатам проверки при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

Скандал разгорелся после того, как в интернете стали распространятся фотографии медсестры рядом с тяжелобольными пациентами, а также голосовые сообщения, где она нелесно высказывается о больных и своих коллегах-врачах.

Служебную проверку также начал областной минздрав, который счет эти факты неэтичными и недопустимыми.

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