В Приморье автомобилисты украли у леопарда добычу

Ученые из национального парка "Земля леопарда" нашли объяснение необычному поведению леопарда, которого вечером 27 декабря сняли на видео автолюбители. Редкая кошка, которую водитель и пассажир автомобиля сначала спутали с лисой, долго не решалась перейти дорогу, вместо этого обнюхивая и осматривая все вокруг.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, чтобы понять причины странного поведения зверя, на место выехали сотрудники отдела науки национального парка. Там они обнаружили свежие пятна крови и следы переноски туши животного, которые заканчивались практически на проезжей части. Как показало "расследование", кровь принадлежала не леопарду. Картина, восстановленная учеными, выглядит так: леопард после удачной охоты пытался перетащить через дорогу тушу добытой им косули. Затем его, вероятнее всего, спугнули проезжавшие мимо автомобили, и хищник на некоторое время спрятался. Когда машины проехали, леопард вышел из укрытия, но добычи не нашел. Убитое копытное, считают в нацпарке, присвоил кто-то из автомобилистов. Именно свою добычу леопард пытался найти, обнюхивая и осматривая место.

Научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш говорит, что в дикой природе зимой пятнистые олени и косули являются основой питания дальневосточного леопарда.

- Одно крупное копытное может обеспечить пятнистому хищнику около 14 дней сытой жизни. Но в данном случае краснокнижная кошка осталась без пропитания. Леопарду снова придется выслеживать добычу и проявлять все свои навыки совершенного хищника, что требует немало времени и энергии. Намеренно или нет, но забравшие тушу люди явно испортили "новогоднее настроение" леопарду, - приводятся его слова в сообщении.

Справка "РГ"



Сто лет назад леопарды обитали сразу в нескольких районах южного Приморья. Из-за охоты и хозяйственной деятельности человека с середины XIX века в России ареал диких кошек сократился в 15-20 раз. Уцелевшие звери нашли прибежище на узкой приграничной полосе, где позже и появился национальный парк "Земля леопарда". На тот момент там обитали всего три десятка особей. Последний мониторинг показал, что их стало 70. Увеличение, произошедшее благодаря борьбе с браконьерством, зимней подкормке копытных, которыми питаются хищники, считают ученые, имеет тенденцию к росту.