СМИ: "Вест Хэм" предложил "Краснодару" за Смолова 11 млн фунтов

Форвард сборной России и ФК "Краснодар" Федор Смолов может уже в ближайшее время перейти в клуб английской премьер-лиги "Вест Хэм". Лондонский клуб предложил купить лучшего футболиста "быков" за 11 миллионов фунтов (около 13 миллионов евро).

Об этом на своей странице в Twitter сообщил известный тележурналист Нобель Арустамян.

Как уже сообщалось, возможность приобретения лучшего бомбардира отечественного первенства двух последних сезонов в настоящее время рассматривают сразу несколько европейских команд. Причем в их числе ведущие спортивные СМИ Старого Света называют именитые клубы: среди них мадридский "Реал", итальянский "Наполи", немецкие "Шальке-04" и дортмундская "Боруссия".

Однако на настоящий момент, по данным Арустамяна, у "Краснодара" есть только одно конкретное предложение - от английского "Вест Хэма", готового заплатить "быкам" за трансфер 27-летнего футболиста 11 миллионов фунтов. При этом кубанцы готовы "это предложение принять, и теперь слово за самим Смоловым". Кстати, на сегодняшний день лондонцы после 20 туров первенства Англии имеют всего 18 очков и находятся в зоне вылета из АПЛ.

Если эта сделка состоится, то "Краснодар", который идет сейчас на четвертом месте в первенстве РФ и претендует на попадание в Лигу чемпионов, столкнется с проблемой поиска замены для своего лидера.