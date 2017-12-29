Суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии

Тверской суд Москвы заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС. Также ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Браудер признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб.

Кроме того, Ивану Черкасову назначить окончательное наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Суд постановил удовлетворить гражданский иск и взыскать совокупно с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей.

Уильям Браудер - основатель британского фонда Hermitage Capital, а Черкасов был его деловым партнером. Несколько месяцев назад Россия внесла Браудера в базу Интерпола. В 2014 году Браудер был объявлен в международный розыск.

В октябре генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что направил два письма новому прокурору США Джеффу Сешнсу с просьбой возбудить уголовное дело против Браудера.