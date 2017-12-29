Третий запуск с космодрома Восточный назначили на 1 февраля

"Роскосмос" объявил дату третьего пуска с комодрома Восточный, отложенного после неудачного старта 28 ноября.

В сообщении на сайте государственной космической корпорации говорится, что 1 февраля с комсодрома стартует ракета-носитель "Союз 2.1а" со спутниками "Канопус-В" №3 и №4", предназначенными для мониторинга природных и техногенных ЧС.

Этот пуск должен был состояться еще 22 декабря. Но после неудачного старта с Восточного РН "Союз-2.1б", когда были потеряны метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых космических аппаратов, запуск перенесли. Тогда предполагалось осуществить его в конце января 2018 года.