В Госдуме прокомментировали желание Порошенко покупать у России газ

Россия никогда не отказывала Украине в поставках газа. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный. Так депутат прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Киев готов покупать у Москвы "дешевое" голубое топливо.

"Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России", - отметил Завальный. По его словам, разница в цене составляет примерно 20 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

"Если средняя цена нашего газа около 190-195 долларов, то они покупали тот, который стоит больше 200 долларов, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", - указал парламентарий.

Завальный также подчеркнул, что объем поставок и цену голубого топлива всегда можно обсудить.