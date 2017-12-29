В новогоднюю ночь для женщин в Берлине создадут "зоны безопасности"

В связи с опасениями в сексуальных домогательствах во время празднования Нового года власти Берлина приняли решение создать для женщин "зоны безопасности", сообщает BBC.

Отмечается, что организаторам празднования у Бранденбургских ворот поручено обеспечить соответствующие меры безопасности. Ожидается, что на площади соберутся сотни тысяч человек, и им, в частности, будет запрещено проносить с собой большие сумки, рюкзаки и алкогольные напитки. В то же время женщины, которые подвергнутся сексуальным домогательствам или другим преследованиям, смогут обратиться к сотрудникам Немецкого красного креста в "зоне безопасности" на прилегающей к площади улице Эбертштрассе.

Такие меры безопасности власти решили принять на фоне событий в Кельне два года назад, когда сотни женщин в новогоднюю ночь сообщили о случаях домогательств со стороны мужчин и грабежах. Они отмечали, что большинство нападений было совершено мигрантами. Эти случаи, как сообщает телеканал, усилили напряженность в стране в связи с большим притоком беженцев и мигрантов - в 2015 году в Германию прибыло свыше 1 миллиона человек, часть из которых из Сирии и Ирака.