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30.12.2017 16:08
Рубрика: Digital

Что читали, смотрели и обсуждали в соцсетях в уходящем году

Текст: Виктор Гомозов
В конце года администраторы пабликов "Российской Газеты" подвели итоги и выяснили, что больше всего понравилось читателям нашей газеты в социальных сетях. Мы собрали топ-5 новостей, обсуждаемых тем и видеороликов на страницах "РГ".

ВКонтакте

Самой резонансной новостью оказалась смерть Виталия Чуркина.

На втором месте победа Антона Шипулин в Норвегии.

Космонавт Олег Новицкий запечатлел строящийся мост через Керченский пролив с борта МКС, и это получило множество откликов в нашей группе.

Ещё одна утрата стала громкой новостью. Все знали творчество писателя-сатирика Михаила Задорнова, и его смерть никого не оставила равнодушным.

Одной из самых одобряемых новостей от наших пользователей стала покупка квартиры Сергеем Шнуровым для пенсионерки, которая жила в конюшне, построенной в XIX веке.

Несмотря на то, что возможность оставлять комментарии появилась только в конце июля этого года, у нас скопилось множество обсуждаемых инфоповодов.

На первом месте по обсуждаемости новость об отмене виз для россиян в США.

Также весьма бурную дискуссию вызвал опрос, оставить ли тело Ленина или захоронить. Если ещё не проголосовали, у вас есть такая возможность.

На третьем месте расположилась достаточно спорная тема. Все по-разному относятся к вакцинам, кто-то читает их опасными, кто-то необходимыми. За недоверие к вакцинам проголосовало 44,3 процента участников.

В августе РПЦ выступили против ВИЧ-диссидентства, что также стало темой для обсуждения в нашей группе.

И, немного обогнав спор о переносе столицы в Екатеринбург, наш топ закрывает обсуждение изменения часового пояса в Волгограде.

В уходящем году в наших сообществах стали регулярно публиковаться видеоролики на различные темы. Ниже представлены самые просматриваемые из них.

Первое место занимает ролик об изменениях в ПДД, которые вступят в силу в январе 2018 года.

Второе место заняло видео о всех праздничных и выходных днях в новом году.

А закрывает тройку самых популярных видео история жизни Михаила Задорнова.

Также в наш топ попало видео о том, как оплачивать коммунальные платежи с выгодой для себя…

…и октябрьские изменения правил дорожного движения.

Facebook

На Facebook самой популярной и просматриваемой новостью стала смерть Леонида Броневого и видео о его жизни и карьере.

А самой обсуждаемой - новость о призыве Натальи Поклонской отозвать прокатное удостоверение у "Матильды".

Таким был наш 2017 год, подписывайтесь на нас в социальных сетях и читайте проверенные и оперативные новости. Спасибо всем подписчикам и счастливого вам Нового Года!

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