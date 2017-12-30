ЦСКА обыграл "Басконию" в выездном матче Евролиги

Московский ЦСКА завершил календарный год трудной гостевой победой в рамках Евролиги. В Витории "красно-синие" обыграли местную "Басконию" 90:81 (18:26, 33:22, 19:24, 20:9).

ЦСКА встретили в Стране Басков неожиданно тепло. Приехав в гостиницу накануне матча, армейцы тут же попали в плотное кольцо мальчишек. Несмотря на довольно поздний час, они собрались в лобби и каждый игрок перед тем, как получить ключ от номера, потратил несколько минут на фотографирование и раздачу автографов. Наибольшей популярностью у юных болельщиков, что понятно, пользовался единственный испанец в составе ЦСКА Серхио Родригес, а также главный тренер москвичей Димитрис Итудис. Картина повторилась и на следующий день. Снова два десятка ребят пришли в гостиницу - теперь уже проводить команду на игру.

На этом благожелательность местных, впрочем, и закончилась. Появление на паркете лидера Евролиги "Буэса Арена" встретила оглушительным свистом. Зато выход "Басконии" был обставлен более чем пафосно. В центре площадки появился белый рояль, на котором пианист исполнил знаменитый гимн Евролиги Devotion. А каждый баскетболист баскского клуба выскакивал из подтрибунного помещения под всполохи огня, фейерверки и мощный рев болельщиков. Так что мотивация у хозяев зашкаливала, и не только из-за атмосферы - "Баскония" бьется сейчас за попадание в зону плей-офф, и неудача "Химок" в игре с "Барселоной" повышала их шансы подняться в восьмерку. Так что победа команде из Витории была нужна чрезвычайно.

Прилично начав матч, армейцы пропустили мощный рывок оппонента. Буквально за пару минут "Баскония" набрала 11 очков, не пропустив ничего. Первый тайм-аут пользы не принес - промахи и нелепые ошибки в обороне продолжились. Преимущество хозяев к середине четверти выросло до критичного - 18:5. И лишь после второго перерыва, взятого наставником ЦСКА, гости чуть выровняли положение. Но итог стартовой четверти все равно удачным для российского клуба не назовешь - 26:18 в пользу басков. Так много за 10 минут армейцы пропускают нечасто, и в защите москвичам явно надо было перестраиваться.

Короткого перерыва для этого хватило, и во второй четверти преимущество "Басконии" растаяло так же быстро, как и появилось. Итудис выпустил максимально "легкую" пятерку, в которой Родригес и Де Коло быстро навели порядок. Несколько попаданий из-за дуги перевели игру в равные "качели", а по итогам первой половины встречи ЦСКА уже был впереди - 51:48. Третья четверть получилась более-менее равной, но "Баскония" все-таки была чуть точнее - 72:70. Таким образом, вопрос о победителе пришлось отложить на концовку.

В последней 10-минутке обе команды показали, что они умеют не только атаковать, но и великолепно защищаются. Плотный, вязкий баскетбол, воцарившийся на площадке, не способствовал росту счета. ЦСКА такая игра была все-таки выгоднее - снайперы армейцев умеют добиваться своего даже при плотной опеке, а вот броски "Басконии" все чаще уходили "в молоко". Последние атаки "красно-синие" провели предельно грамотно - подолгу разыгрывая мяч, они вывели на точные трехочковые Родригеса и Хиггинса и получили "плюс семь" за 33 секунды до сирены. Эту фору хозяева отыграть уже не смогли - 90:81.

Лучшим снайпером в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, набравший 25 очков и сделавший 8 передач и 6 подборов. Еще 20 баллов на счету Уилла Клайберна. У "Басконии" 20 очков набрал Торнике Шенгелия. Таким образом, армейцы будут встречать Новый год в ранге единоличных лидеров Евролиги.