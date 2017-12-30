Япония может отозвать посла из Сеула из-за спора о "сексуальных рабынях"

Правительство Японии не намерено пересматривать заключенный два года назад с Южной Кореей договор об урегулировании проблемы "сексуальных рабынь". В случае попыток Сеула попытаться изменить либо аннулировать документ Токио пойдет на жесткие меры, включая отзыв посла из Сеула.

Напомним, что 28 декабря 2015 года при Пак Кын Хе правительство Южной Кореи заключило с Японией договор, которые был призван поставить точку в постоянном споре о "сексуальных рабынях" - кореянках, которые в годы Второй мировой войны были насильно мобилизованы в бордели для японских военных.

Это соглашение сразу вызвало сильную критику корейской общественности. Корейцы посчитали, что их правительство согласилось "получить отступные" за страдания женщин, но позволив Японии не извиняться. На днях выяснилось, что у договора была и секретная часть, где соответствующие пункты по отказу Кореи от претензий были прописаны. Нынешний президент Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что не согласен с таким договором, что вызвало одобрение у подавляющего большинства корейцев. Начались разговоры о том, что Сеул потребует пересмотреть договор. Япония ответила категорическим отказом, подчеркнув, что корейцам стоит выполнять подписанные их законными представителями соглашения.

Как сообщили японские СМИ, которые активно цитируются в Корее, правительство Страны восходящего солнца намерено очень жестко отреагировать, если дело действительно дойдет до попыток корейцев настаивать на изменении договора.

Как стало известно, премьер-министр Синдзо Абэ уже принял решение не ехать на церемонию открытия зимней Олимпиады, которая 9 февраля 2018 года стартует в корейском Пхенчхане. В японском правительстве и ранее говорили, что лидеры других государств не планируют ехать в Пхенчхан, да и время не очень удобное, так как в эти сроки планируется обсуждение госбюджета. Теперь же вероятность поездки Абэ и вовсе практически нулевая.

Как утверждает японское издание "Ёмиури Симбун", правительство страны также рассматривает вопрос об отзыве в знак протеста своего посла из Южной Кореи. Напомним, что три месяца назад японцы уже пошли на этот шаг, когда общественные организации установили перед зданием Генконсульства Японии в Пусане памятник "сексуальным рабыням". Аналогичный монумент также стоит и перед входом в посольство Японии в Сеуле. Японцы тогда отозвали как посла, так и генконсула.

По словам различных источников, в ближайшие дни в правительстве Японии пройдет специальное совещание, где будет окончательно решено, на какие меры Токио пойдет в случае попыток правительства Кореи пересмотреть договор.

В Корее же признают, что президент страны Мун Чжэ Ин оказался в непростой ситуации. С одной стороны, подавляющее большинство корейцев явно возмущено договором, что, кстати, стало одной из многочисленных причин импичмента Пак Кын Хе. Более того, во время предвыборной кампании Мун Чжэ Ин публично критиковал договор, обещая его пересмотреть в случае победы на выборах. С другой стороны, Токио не намерен уступать, намекая, что готов идти до конца и "пересмотреть весь спектр отношений с Сеулом". Формально японцы правы в том, что они подписали договор с законным правительством Кореи, а потому Сеул должен выполнять соглашение, иначе получится так, что можно пересматривать каждый договор после очередной смены президента в Корее.

В окружении Мун Чжэ Ина дали понять, что они попытаются найти "третий путь", который удовлетворит как корейскую общественность, так и японское руководство. Однако найти такой компромисс будет непросто, так как расхождения слишком заметны и очевидны. Примерно то же самое Мун Чжэ Ин заявлял и о готовности решить проблему в отношениях с Китаем по поводу размещения комплексов ПРО США в Корее. Но в итоге дело закончилось тем, что Мун согласился на размещение ПРО США, а китайцев лишь оставалось просить "понять и простить", а также верить на слово, что системы не будут направлены против Китая. Пекин эти словесные заверения мало убедили, хотя КНР и согласился не особо "нажимать на больную мозоль". Как говорится, "осадок" в двусторонних отношениях остался очень сильный и чувствуется до сих пор.