Климатолог рассказал о погодных аномалиях в 2018 году

В 2018 году тенденции изменения климата продолжатся и немного усилятся, сообщил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

По его словам, погода опять будет неустойчивой. Несколько недель или даже мясяц аномального тепла сменит примерно такое же количество аномального холода.

- При этом температурный баланс может быть не обязательно нулевой - закон сохранения энергии верен только для всей планеты в целом, а не для конкретного места, - передает РИА Новости слова представителя WWF.

Также специалист отметил, что в наступающем году возрастет интенсивность опасных метеорологических явлений. В какую-то катастрофу это не перерастет, однако чревато большими ущербами. Поэтому важно быть готовыми к разным сценариям.

Общее число гидрометеорологических явлений в России в 2018 году останется на прежнем уровне: 550-600.

Ранее исследователи из Австралийского национального университета заявили, что изнуряющий летний зной, который сейчас считается аномальным, к 2025 году станет обычным явлением. Однако от достаточно резкой смены погоды на экстремальную пострадают лишь некоторые регионы Земли. В других повышение температуры будет происходить медленнее - примерно до 2100 года и затронет три четверти населения планеты.

Учитывая такие прогнозы, специалисты из Принстонского университета составили список мест, где лучше всего спасаться от "жары". Среди них - страны Северной Европы, Британские острова, горные районы США, Северо-Восточная Азия.

Кроме того, набирающее обороты глобальное потепление провоцирует смещение воздушных потоков, что ведет к увеличению количества осадков на Земле - дождливое будущее планете предсказали специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).