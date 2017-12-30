Новости

В Карелии создадут новый национальный парк 18:40
В Петербурге задержали организатора взрыва в супермаркете 18:10
В Харькове в здании почты неизвестный удерживает в заложниках 11 человек 18:08
Один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в новой Москве 17:52
В Челябинске "заминировали" несколько крупных торговых центров 17:52
В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил заложников 17:45
В Пулково в багажном отсеке самолета нашли львенка 17:37
На "Международной" открылся второй выход 17:28
Устюгов выиграл спринт на старте "Тур де Ски" 17:18
Видео: Спецназ избил посетителей липецкого кафе 17:14
В Москве пьяный мужчина поджег четыре автомобиля 17:10
В Архангельске полиция проверит видео кражи гирлянды с елки 17:03
В Волгограде из-за болезни пассажира вынужденно сел самолет 16:47
В Москве на корпоративе в кафе зарезали мужчину 16:45
В летевший из Грузии в Грецию самолет ударила молния 16:25
Кандидаты в президенты собрали в избирательные фонды 40 млн рублей 16:20
Порошенко подписал бюджет Украины с дефицитом в 2,4 процента ВВП 16:00
В крупнейших торговых центрах Екатеринбурга началась эвакуация 15:50
Пассажиров из Челябинска доставят в Петербург резервным самолетом 15:10
Топ-10 автомобильных новинок России 2017 года 15:08
Красноярец чудом выжил после падения с лодки в ледяной Енисей 15:03
В Волгоградской области пьяный водитель сбил выходящих из кафе людей 15:00
В Екатеринбурге скончался хранитель наследия Эрнста Неизвестного 14:44
Под Вологдой разбился микроавтобус с пассажирами 14:10
Климатолог рассказал о погодных аномалиях в 2018 году 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Самые интересные спортивные трансляции в праздники
Самые интересные спортивные трансляции в праздники
30.12.2017 13:57
Рубрика: Общество

Климатолог рассказал о погодных аномалиях в 2018 году

Текст: Оксана Грибанова

В 2018 году тенденции изменения климата продолжатся и немного усилятся, сообщил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

По его словам, погода опять будет неустойчивой. Несколько недель или даже мясяц аномального тепла сменит примерно такое же количество аномального холода.

- При этом температурный баланс может быть не обязательно нулевой - закон сохранения энергии верен только для всей планеты в целом, а не для конкретного места, - передает РИА Новости слова представителя WWF.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде на Новый год

Также специалист отметил, что в наступающем году возрастет интенсивность опасных метеорологических явлений. В какую-то катастрофу это не перерастет, однако чревато большими ущербами. Поэтому важно быть готовыми к разным сценариям.

Общее число гидрометеорологических явлений в России в 2018 году останется на прежнем уровне: 550-600.

Ранее исследователи из Австралийского национального университета заявили, что изнуряющий летний зной, который сейчас считается аномальным, к 2025 году станет обычным явлением. Однако от достаточно резкой смены погоды на экстремальную пострадают лишь некоторые регионы Земли. В других повышение температуры будет происходить медленнее - примерно до 2100 года и затронет три четверти населения планеты.

Учитывая такие прогнозы, специалисты из Принстонского университета составили список мест, где лучше всего спасаться от "жары". Среди них - страны Северной Европы, Британские острова, горные районы США, Северо-Восточная Азия.

Кроме того, набирающее обороты глобальное потепление провоцирует смещение воздушных потоков, что ведет к увеличению количества осадков на Земле - дождливое будущее планете предсказали специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Главное сегодня

Путин пообещал Асаду продолжить защиту суверенитета Сирии
МИД ответил на обвинения в поставках российской нефти в КНДР
В парламенте РФ оценили заявления об "уязвимости" Крымского моста
В Новосибирске торговые центры эвакуировали из-за звонков о бомбах
Посол РФ в США: Трамп не отказался от желания поладить с Россией