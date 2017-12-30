Путин пообещал Асаду продолжить защиту суверенитета Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит помогать Сирии в защите суверенитета и целостности. Об этом говорится в новогодней поздравительной телеграмме, которую направил Путин президенту Сирии Башару Асаду.

"Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всяческое содействие Сирийской Арабской Республике в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, в продвижении процесса политического урегулирования, а также в усилиях по восстановлению национальной экономики", - сказано в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент выразил надежду на то, что в наступающем году в Сирии продолжатся перемены к лучшему.

11 декабря Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим и объявил о выводе российских войск из Сирии в места постоянной дислокации. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что Россия оставит за собой в Сирии две военные базы (в Хмеймиме и Тартусе) и три батальона военной полиции.