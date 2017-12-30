В Подмосковье образовалась гигантская "дачно-новогодняя" пробка

В Московской области на трассе Волга (А107) образовалась "мертвая" 13-километровая пробка в сторону Владимира. Причиной стали ремонтные работы на границе Владимирской и Московской областей - движение есть только по двум полосам из четырёх, сообщает РИА Новости.

Коллапс, скорее всего, произошел сегодня из-за резко возросшего трафика - многие поехали из Москвы встречать Новый год в другие города. По данному направлению расположены Владимир, Нижний Новгород, Казань - популярные у жителей столицы города.

Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Пробки, наглухо стоит участок в Орехово-Зуевском районе от Ожерелок до Киржача. Пользователи жалуются , что на 100-километровый участок уходит пять часов. "За час 700 метров", "четыре часа от Балашихи" - пишут водители. Многие жалуются на "москвичей, поехавших на дачи". Некоторые, несмотря ни на что, не теряют присутствия духа: "Если Дед Мороз всё-таки тебя услышит и пришлёт вертолёт, подкинь, пожалуйста, до Казани".

А вот Москва сегодня свободна - уровень пробок составляет всего лишь 2 балла.