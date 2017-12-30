В Петербурге задержали организатора взрыва в супермаркете

ФСБ задержала организатора и исполнителя взрыва в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Мужчину передали в Следственный комитет, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Взрыв произошел 27 декабря. Самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами, было заложено в камере хранения. В результате пострадали 18 человек.

Произошедшее признали терактом. Ответственность за его исполнение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация ДАИШ.