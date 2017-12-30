ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на SITE Intelligence Group, специализирующуюся на мониторинге СМИ экстремистов. По их данным, теракт устроил "отряд безопасности солдат халифата".

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Напомним, взрывное устройство сработало в среду в супермаркете "Перекресток". Мощность начиненной гайками бомбы, оставленной мужчиной в камере хранения, составила от 150 до 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Число раненых достигло 18, девять остаются в стационарах. Правительство Петербурга пообещало выплатить пострадавшим по 300 тысяч рублей.