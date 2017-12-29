Число пострадавших от взрыва в Петербурге выросло до 18

Еще четверо пострадавших при взрыве в петербургском магазине на Кондратьевском проспекте обратились минувшей ночью за медицинской помощью.

Как сообщает вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина, после осмотра специалистами трое были оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы.

Напомним, взрывное устройство сработало в среду в супермаркете "Перекресток". Мощность начиненной гайками бомбы, оставленной в камере хранения, составила от 150 до 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Ранее Смольный сообщал о 14 пострадавших (один из которых сразу отказался помощи врачей). Теперь их число выросло до 18, девять остаются в стационарах. Следственный комитет поначалу квалифицировал взрыв как покушение на убийство двух и более лиц, но позже президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Правительство Петербурга пообещало выплатить пострадавшим по 300 тысяч рублей. Компания, владеющая сетью супермаркетов, готова оплатить лечение. Тем временем во всех магазинах сети временно убрали камеры хранения.