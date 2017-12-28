Еще двух пострадавших при взрыве в Петербурге выписали из больницы

Еще двое петербуржцев, пострадавшие при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря, выписаны из Александровской больницы. Такие данные по состоянию на 10 часов утра четверга опубликовала в своем микроблоге вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

К настоящему моменту в городских стационарах остаются шесть пострадавших.

Общее количество людей, получивших травмы в супермаркете, - 13 человек. Пятеро отказались от госпитализации, еще пятеро в тяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном.

По предварительной информации, взрывное устройство мощностью порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте сработало в одной из камер хранения магазина. По счастливой случайности никто не погиб. Опубликованные фотографии последствий взрыва свидетельствуют, что серьезных разрушений он не причинил.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", при этом действия следователей, правоохранителей и спасателей координирует Национальный антитеррористический комитет.