НАК опубликовал кадры с места взрыва в Петербурге

Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал фотографии из петербургского супермаркета, где накануне произошел взрыв.

В НАК отмечают, что, по оценке взрывотехников, сработало самодельное взрывное устройство, его мощность составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

На обнародованных кадрах видно, что помещение магазина повреждено, но серьезных разрушений нет.

Эпицентр взрыва был в одной из ячеек камеры хранения. Именно рядом с ящиками и кассами наблюдаются наибольшие повреждения. Люди, находившиеся в момент взрыва в этой зоне, получили наиболее серьезные травмы.

Пострадавшие - покупатели и одна кассир магазина. Впоследствии представители ритейлера сообщили "РГ", что легкие травмы получили еще двое кассиров и двое сотрудников торгового зала. Однако они отказались от госпитализации.

Всего же, по данным вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, при взрыве в магазине пострадали 13 человек.