Смольный уточнил число пострадавших при взрыве в супермаркете

При взрыве в петербургском супермаркете пострадали 13 человек. Пятерым из них стационарное лечение не понадобилось. Об этом сообщила в своем микроблоге вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Всего, по ее словам, в больницах города остаются восемь пострадавших. Пятеро пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном.

Кроме того, второй пострадавший при взрыве был выписан домой на амбулаторное лечение.

Отметим, что среди пострадавших были покупатели и работница магазина.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу по факту случившегося в магазине возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Сейчас активно ведется розыск людей, которые могут быть причастны к взрыву.

Уже известно, что взрывное устройство сработало в одной из ячеек камеры хранения.