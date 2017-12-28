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28.12.2017 08:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смольный уточнил число пострадавших при взрыве в супермаркете

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

При взрыве в петербургском супермаркете пострадали 13 человек. Пятерым из них стационарное лечение не понадобилось. Об этом сообщила в своем микроблоге вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Всего, по ее словам, в больницах города остаются восемь пострадавших. Пятеро пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном.

Кроме того, второй пострадавший при взрыве был выписан домой на амбулаторное лечение.

Отметим, что среди пострадавших были покупатели и работница магазина.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу по факту случившегося в магазине возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Сейчас активно ведется розыск людей, которые могут быть причастны к взрыву.

Уже известно, что взрывное устройство сработало в одной из ячеек камеры хранения.

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