Врачи раскрыли состояние пострадавших при взрыве в Петербурге

Врачи определили состояние доставленных в больницы пострадавших при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Как сообщает в своем Twitter вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина, четверо из них были доставлены в Мариинскую больницу.

- Состояние пострадавших, направленных в Мариинскую больницу, - средней тяжести, ближе к удовлетворительной, - пишет Митянина (по последним данным, состояние троих признано удовлетворительным, одного - среднетяжелым).

Еще одного человека в тяжелом состоянии приняли в Александровской больнице, отмечает пресс-секретарь петербургского градоначальника Андрей Кибитов в своем микроблоге. Кроме того, двое пострадавших госпитализированы в Елизаветинскую больницу - их состояние не уточняется. Один из пострадавших от госпитализации отказался.

- Со всеми пострадавшими работают медики, комитет по здравоохранению держит на контроле оказание помощи, - добавил Кибитов.

Напомним, Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту взрыва, квалифицировав его как "Покушение на убийство двух и более лиц". По предварительным данным, эпицентром взрыва стала одна из ячеек камеры хранения - по всей видимости, там лежало устройство, начиненное поражающими элементами.