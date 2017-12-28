Из петербургской больницы выписан пострадавший при взрыве в магазине

Из Мариинской больнице выписан первый раненный при взрыве в петербургском супермаркете.

Как сообщает в своем микроблоге вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в трех больницах города остаются еще девять пострадавших.

Личности всех раненных установлены. Известно, что среди них нет детей. Большинство пострадавших - это посетители магазина. Госпитализирована одна кассир супермаркета.

Ранее ритейлер пообещал, что окажет помощь как своей пострадавшей сотруднице, так и всем раненым при взрыве. О том, что пострадавшие получат помощь от города, заявили и в Смольном.

Сейчас на месте взрыва работают следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства случившегося, а они довольно мутные. Уже известно, что взрывное устройство находилось в камере хранения и что с большой вероятностью бомба была самодельной.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Сейчас ведется розыск людей, которые могут быть причастны к взрыву в магазине.