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28.12.2017 00:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из петербургской больницы выписан пострадавший при взрыве в магазине

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Из Мариинской больнице выписан первый раненный при взрыве в петербургском супермаркете.

Как сообщает в своем микроблоге вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в трех больницах города остаются еще девять пострадавших.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Личности всех раненных установлены. Известно, что среди них нет детей. Большинство пострадавших - это посетители магазина. Госпитализирована одна кассир супермаркета. 

Ранее ритейлер пообещал, что окажет помощь как своей пострадавшей сотруднице, так и всем раненым при взрыве. О том, что пострадавшие получат помощь от города, заявили и в Смольном.

Сейчас на месте взрыва работают следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства случившегося, а они довольно мутные. Уже известно, что взрывное устройство находилось в камере хранения и что с большой вероятностью бомба была самодельной.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Сейчас ведется розыск людей, которые могут быть причастны к взрыву в магазине.

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