В НАК рассказали о розыске причастных к взрыву в супермаркете

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил о создании оперативного штаба в связи со взрывом в петербургском супермаркете.

Как сообщает пресс-служба НАК, сейчас ведутся поиски причастных к взрыву.

Эту работу ведут несколько ведомств, также оперативным штабом координируется деятельность экстренных служб и сил правопорядка.

Пока удалось выяснить не так уж и много. В 18.45 в петербургском магазине прогремел взрыв. В НАК отмечают, что тип взрывного устройства не установлен, но известно, что оно находилось в камере хранения.

В результате взрыва пострадало десять человек. Они доставлены в три городские больницы. Среди раненых девять покупателей и одна сотрудница магазина "Перекресток". Ранее представители торговой сети сообщили "РГ", что легкие травмы получили еще четыре работника магазина, но они отказались от госпитализации.