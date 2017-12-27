Очевидцы рассказали подробности о взрыве в петербургском супермаркете

Петербургские следователи осматривают территорию магазина "Перекресток"на Кондратьевском пропекте, где сегодня вечером сработало взрывное устройство. Очевидцы сообщают, что звук взрыва был слышен за пределами магазина.

Петербурженка Ирина Куликова рассказала "РГ", что проходила мимо супермаркета, услышала хлопок, а потом из магазина побежали люди. Но паники не было. Через несколько минут приехали экстренные службы.

"В районе 19:00 слышали взрыв. Думали, что бахнул салют, но по истечении трех минут за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция - очень много машин. Вышли на улицу покурить, и наш сосед сообщил нам, что магазин "Перекресток" - взорвали. Туда побежали несколько людей, по всей видимости, родные", - рассказала петербурженка по имени Анастасия в группе "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург".

"А я к кассе подходила, вспомнила, что забыла кое-что, отхожу в обратную сторону - и взрыв произошел, паника началась, дети плачут, мужчина от боли кричит, нас через пожарную дверь выпустили, вся жизнь перед глазами проскочила", - написала в соцсетях петербурженка, которую также зовут Анастасия.

Напомним, в следствии полагают, что взрыв произошел возле камер хранения. Госпитализированы десять человек. Их состояние врачами оценивается как среднее. По факту ЧП в магазине возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицирует случившееся как покушение на убийство двух и более лиц.