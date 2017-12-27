Новости

В МИД РФ прокомментировали данные СМИ о доходах дипломатов 22:48
В Петербурге восстановили движение транспорта после взрыва 22:45
В парке "Музеон" появится тюбинговая горка 22:43
Смольный: Дети не пострадали при взрыве в магазине 22:35
Российские военные эвакуировали раненых сирийцев в Восточной Гуте 22:22
Спасатели проверяют информацию о пожаре в комплексе "Флакон" в Москве 22:21
Переданных в ЛНР пленных осмотрят врачи 22:13
Врачи раскрыли состояние пострадавших при взрыве в Петербурге 21:58
При взрыве на зернохранилище в Аргентине пострадали 17 человек 21:55
Очевидцы рассказали подробности о взрыве в петербургском супермаркете 21:48
Власти Петербурга окажут помощь пострадавшим при взрыве в магазине 21:23
Владимир Путин поднял тост за Россию 20:54
В петербургском супермаркете сработала самодельная бомба 20:44
Роскосмос: Должностные лица не приняли необходимых мер при пуске "Союза" 20:29
СК назвал взрыв в Петербурге покушением на убийство 20:25
Арестован экс-глава следственного управления СК по ЦАО Москвы Крамаренко 20:19
Кадыров назвал блокировку аккаунтов в соцсетях "мышиной возней" 20:08
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego 20:04
При взрыве в супермаркете Петербурга пострадали 10 человек 19:58
В петербургском супермаркете прогремел взрыв 19:45
Неизвестный начал стрельбу в центре Вашингтона 19:09
Умер "ужасный доктор Корнелиус Эвазан" из "Звездных войн" 18:51
Жириновский первым сдал документы на регистрацию кандидатом в президенты 18:43
МИД назвал цинизмом оценку ЕС о положении русскоязычных в Прибалтике 18:41
В США представили макеты для строительства стены на границе с Мексикой 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
27.12.2017 21:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Очевидцы рассказали подробности о взрыве в петербургском супермаркете

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские следователи осматривают территорию магазина "Перекресток"на Кондратьевском пропекте, где сегодня вечером сработало взрывное устройство. Очевидцы сообщают, что звук взрыва был слышен за пределами магазина.

Петербурженка Ирина Куликова рассказала "РГ", что проходила мимо супермаркета, услышала хлопок, а потом из магазина побежали люди. Но паники не было. Через несколько минут приехали экстренные службы.

Власти Петербурга окажут помощь пострадавшим при взрыве в магазине

"В районе 19:00 слышали взрыв. Думали, что бахнул салют, но по истечении трех минут за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция - очень много машин. Вышли на улицу покурить, и наш сосед сообщил нам, что магазин "Перекресток" - взорвали. Туда побежали несколько людей, по всей видимости, родные", - рассказала петербурженка по имени Анастасия в группе "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург".

"А я к кассе подходила, вспомнила, что забыла кое-что, отхожу в обратную сторону - и взрыв произошел, паника началась, дети плачут, мужчина от боли кричит, нас через пожарную дверь выпустили, вся жизнь перед глазами проскочила", - написала в соцсетях петербурженка, которую также зовут Анастасия.

Напомним, в следствии полагают, что взрыв произошел возле камер хранения. Госпитализированы десять человек. Их состояние врачами оценивается как среднее. По факту ЧП в магазине возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицирует случившееся как покушение на убийство двух и более лиц.

Главное сегодня

Киев и ЛНР завершили обмен пленными по формуле 75 на 16
МВД опровергло данные о заложниках на фабрике "Меньшевик"
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
В Москве назвали реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному необоснованной
Генштаб ВС РФ: США обучают террористов на своих базах в Сирии